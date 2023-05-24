Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дуа Липа показала роскошную фигуру в рекламе Versace arrow

Дуа Липа показала роскошную фигуру в рекламе Versace

24 мая 2023 16:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дуа Липа показала роскошную фигуру в рекламе Versace
Певица Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Дуа Липа стала лицом люксового бренда Versace. Звезда примеряла сексуальные образы в рекламе новой коллекции бренда.

Фото артистка поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Дуа Липа не только снялась для промокампании бренда, но и стала одним из дизайнеров линейки летней одежды. На снимках красавица позирует в купальнике за $1,150 и платье стоимостью $5,475, демонстрируя роскошную фигуру.

Дуа Липа примерила платье от люксового бренда.

"Мы хотели показать летний гардероб, который я буду носить все лето и такие вещи, которые понравились бы другим", — прокомментировала певица новую коллекцию. Также добавила, что работать с Донателлой Версаче была ее мечтой. Артистка благодарна ей за поддержку,  которая та оказывала с начала ее музыкальной карьеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Донателла Версаче, возглавляющая бренд с 1997 года, охарактеризовала коллекцию "свободной, веселой и уверенной".

"Работать с Дуа Липа было увлекательно и мне понравилась динамика между нами. Дуа сильная, бесстрашная и свободная, а ее творческое видение уникально", — поделилась Донателла Версаче в интервью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Победительница Grammy впервые вышла в Каннах с новым бойфрендом, режиссером Роменом Гаврасом. Пара объявила об отношениях в марте этого года. До этого певица встречалась с братом Беллы и Джиджи Хадид, Анваром.

Напомним, Анджелина Джоли открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы парфюма Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас