Дуа Липа показала роскошную фигуру в рекламе Versace

Певица Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа стала лицом люксового бренда Versace. Звезда примеряла сексуальные образы в рекламе новой коллекции бренда.

Фото артистка поделилась в своем Instagram.

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Дуа Липа не только снялась для промокампании бренда, но и стала одним из дизайнеров линейки летней одежды. На снимках красавица позирует в купальнике за $1,150 и платье стоимостью $5,475, демонстрируя роскошную фигуру.

Дуа Липа примерила платье от люксового бренда.

"Мы хотели показать летний гардероб, который я буду носить все лето и такие вещи, которые понравились бы другим", — прокомментировала певица новую коллекцию. Также добавила, что работать с Донателлой Версаче была ее мечтой. Артистка благодарна ей за поддержку, которая та оказывала с начала ее музыкальной карьеры.

Донателла Версаче, возглавляющая бренд с 1997 года, охарактеризовала коллекцию "свободной, веселой и уверенной".

"Работать с Дуа Липа было увлекательно и мне понравилась динамика между нами. Дуа сильная, бесстрашная и свободная, а ее творческое видение уникально", — поделилась Донателла Версаче в интервью.

Победительница Grammy впервые вышла в Каннах с новым бойфрендом, режиссером Роменом Гаврасом. Пара объявила об отношениях в марте этого года. До этого певица встречалась с братом Беллы и Джиджи Хадид, Анваром.

Напомним, Анджелина Джоли открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы парфюма Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.