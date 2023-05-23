Дуа Ліпа вперше показала свого коханого, старшого за неї на 14 років – що про нього відомо

Британська співачка Дуа Ліпа на Met Gala в Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube

Молода британська виконавиця, авторка пісень та модель, 27–річна Дуа Ліпа вперше показала свого коханого. Відома співачка з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю разом із 41–річним режисером з Франції Роменом Гаврасом, який старше за неї на 14 років.

Відповідні фотографії розмістили на сторінці "E! News" в Twitter.

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З 16 по 27 травня у Франції проходить 76–й Канський кінофестиваль, який є однією з найважливіших подій індустрії кіно. На цей фестиваль приїхало багато різних знаменитостей з усього світу. Там же з’явилася й британська співачка Дуа Ліпа.

Відомо, що 27–річна виконавиця відвідала прем’єру фільму "Омар Ла Фрейз" в компанії зі своїм коханим, французьким кінорежисером Роменом Гаврасом, з яким вона вперше з’явилася на публіку. Варто зазначити, що чоловік старший за співачку на 14 років.

Співачка Дуа Ліпа з коханим на Каннському кінофестивалі у Франції. Фото: скріншот з Twitter

Для відвідування кінофестивалю Дуа Ліпа одягла досить відверту сукню чорного кольору, яка має високий виріз на нозі. До свого образу британська знаменитість додала гарні та витончені прикраси, а також елегантні босоніжки чорного кольору на шпильці.

Співачка Дуа Ліпа на Каннському кінофестивалі у Франції. Фото: Twitter

При цьому, її обранець був одягнений у костюм чорного кольору, білу сорочку та краватку чорного кольору. На публіці закохані трималися за руки, що точно дає зрозуміти, що між ними дійсно є романтичні стосунки, про які так довго говорили люди.

Guaranteed, this red carpet debut can blow your mind. 😍 pic.twitter.com/xuWYL13n5L — E! News (@enews) May 20, 2023

Варто підкреслити, що вперше їх запідозрили у романі ще у лютому 2023 року, після цього їх помічали разом багато разів у Парижі та Лондоні.

Відомо, що Ромен Гаврас став популярним після того, як був режисером кліпів та рекламних роликів багатьох відомих знаменитостей, зокрема, M.I.A. та Майлі Сайрус. Крім того, він працював з Dior та Louis Vuitton, а також зняв декілька фільмів, які дуже оцінили критики.

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