Дуа Ліпа вперше показала свого коханого, старшого за неї на 14 років – що про нього відомо

Дуа Ліпа вперше показала свого коханого: що про нього відомо
Молода британська виконавиця, авторка пісень та модель, 27–річна Дуа Ліпа вперше показала свого коханого. Відома співачка з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю разом із 41–річним режисером з Франції Роменом Гаврасом, який старше за неї на 14 років.
Відповідні фотографії розмістили на сторінці "E! News" в Twitter.
З 16 по 27 травня у Франції проходить 76–й Канський кінофестиваль, який є однією з найважливіших подій індустрії кіно. На цей фестиваль приїхало багато різних знаменитостей з усього світу. Там же з’явилася й британська співачка Дуа Ліпа.
Відомо, що 27–річна виконавиця відвідала прем’єру фільму "Омар Ла Фрейз" в компанії зі своїм коханим, французьким кінорежисером Роменом Гаврасом, з яким вона вперше з’явилася на публіку. Варто зазначити, що чоловік старший за співачку на 14 років.
Для відвідування кінофестивалю Дуа Ліпа одягла досить відверту сукню чорного кольору, яка має високий виріз на нозі. До свого образу британська знаменитість додала гарні та витончені прикраси, а також елегантні босоніжки чорного кольору на шпильці.
При цьому, її обранець був одягнений у костюм чорного кольору, білу сорочку та краватку чорного кольору. На публіці закохані трималися за руки, що точно дає зрозуміти, що між ними дійсно є романтичні стосунки, про які так довго говорили люди.
Guaranteed, this red carpet debut can blow your mind. 😍 pic.twitter.com/xuWYL13n5L— E! News (@enews) May 20, 2023
Варто підкреслити, що вперше їх запідозрили у романі ще у лютому 2023 року, після цього їх помічали разом багато разів у Парижі та Лондоні.
Відомо, що Ромен Гаврас став популярним після того, як був режисером кліпів та рекламних роликів багатьох відомих знаменитостей, зокрема, M.I.A. та Майлі Сайрус. Крім того, він працював з Dior та Louis Vuitton, а також зняв декілька фільмів, які дуже оцінили критики.
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