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Дуа Ліпа вперше показала свого коханого: що про нього відомо

23 травня 2023 12:32
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дуа Ліпа вперше показала свого коханого, старшого за неї на 14 років – що про нього відомо
Британська співачка Дуа Ліпа на Met Gala в Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода британська виконавиця, авторка пісень та модель, 27–річна Дуа Ліпа вперше показала свого коханого. Відома співачка з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю разом із 41–річним режисером з Франції Роменом Гаврасом, який старше за неї на 14 років.

Відповідні фотографії розмістили на сторінці "E! News" в Twitter.

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З 16 по 27 травня у Франції проходить 76–й Канський кінофестиваль, який є однією з найважливіших подій індустрії кіно. На цей фестиваль приїхало багато різних знаменитостей з усього світу. Там же з’явилася й британська співачка Дуа Ліпа.

Відомо, що 27–річна виконавиця відвідала прем’єру фільму "Омар Ла Фрейз" в компанії зі своїм коханим, французьким кінорежисером Роменом Гаврасом, з яким вона вперше з’явилася на публіку. Варто зазначити, що чоловік старший за співачку на 14 років.

Дуа Ліпа з коханим на Каннському кінофестивалі
Співачка Дуа Ліпа з коханим на Каннському кінофестивалі у Франції. Фото: скріншот з Twitter

Для відвідування кінофестивалю Дуа Ліпа одягла досить відверту сукню чорного кольору, яка має високий виріз на нозі. До свого образу британська знаменитість додала гарні та витончені прикраси, а також елегантні босоніжки чорного кольору на шпильці.

Дуа Ліпа на Каннському кінофестивалі
Співачка Дуа Ліпа на Каннському кінофестивалі у Франції. Фото: Twitter

При цьому, її обранець був одягнений у костюм чорного кольору, білу сорочку та краватку чорного кольору. На публіці закохані трималися за руки, що точно дає зрозуміти, що між ними дійсно є романтичні стосунки, про які так довго говорили люди.

Варто підкреслити, що вперше їх запідозрили у романі ще у лютому 2023 року, після цього їх помічали разом багато разів у Парижі та Лондоні.

Відомо, що Ромен Гаврас став популярним після того, як був режисером кліпів та рекламних роликів багатьох відомих знаменитостей, зокрема, M.I.A. та Майлі Сайрус. Крім того, він працював з Dior та Louis Vuitton, а також зняв декілька фільмів, які дуже оцінили критики.

Нагадаємо, ми писали про те, що на Каннському кінофестивалі показали офіційний постер з фотографією Катрін Денев.

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Також ми повідомляли про те, що на Каннському кінофестивалі показали окупацію Київської області.

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