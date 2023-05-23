Дуа Липа впервые показала своего любимого, старше ее на 14 лет – что о нем известно

Британская певица Дуа Липа на Met Gala в Нью–Йорке. Фото: скриншот с YouTube

Молодая британская исполнительница, автор песен и модель, 27–летняя Дуа Липа впервые показала своего любимого. Известная певица появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе с 41–летним режиссером из Франции Роменом Гаврасом, старше ее на 14 лет.

Соответствующие фотографии разместили на странице "E! News" в Twitter.

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С 16 по 27 мая во Франции проходит 76–й Каннский кинофестиваль, являющийся одним из важнейших событий индустрии кино. На этот фестиваль приехало много разных знаменитостей со всего мира. Там же появилась и британская певица Дуа Липа.

Известно, что 27–летняя исполнительница посетила премьеру фильма "Омар Ла Фрейз" в компании со своим любимым, французским кинорежиссером Роменом Гаврасом, с которым она впервые появилась на публике. Стоит отметить, что мужчина старше певицы на 14 лет.

Певица Дуа Липа с любимым на Каннском кинофестивале во Франции. Фото: скриншот с Twitter

Для посещения кинофестиваля Дуа Липа надела достаточно откровенное платье черного цвета, имеющее высокий вырез на ноге. К своему образу британская знаменитость добавила красивые и изящные украшения, а также элегантные босоножки черного цвета на шпильке.

Певица Дуа Липа на Каннском кинофестивале во Франции. Фото: Twitter

При этом, ее избранник был одет в костюм черного цвета, белую рубашку и галстук черного цвета. На публике влюбленные держались за руки, что дает понять, что между ними действительно есть романтические отношения, о которых так долго говорили люди.

Guaranteed, этот red carpet debut can blow your mind. 😍 pic.twitter.com/xuWYL13n5L – E! Новости (@enews) May 20, 2023

Следует подчеркнуть, что впервые их заподозрили в романе еще в феврале 2023 года, после чего их замечали много раз в Париже и Лондоне.

Известно, что Ромен Гаврас стал популярным после того, как был режиссером клипов и рекламных роликов многих известных знаменитостей, в частности, MIA и Майли Сайрус. Кроме того, он работал с Dior и Louis Vuitton, а также снял несколько фильмов, которые очень оценили критики.

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