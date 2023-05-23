Дуа Липа впервые показала своего любимого, старше ее на 14 лет – что о нем известно

Дуа Липа впервые показала своего возлюбленного: что о нем известно
Молодая британская исполнительница, автор песен и модель, 27–летняя Дуа Липа впервые показала своего любимого. Известная певица появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля вместе с 41–летним режиссером из Франции Роменом Гаврасом, старше ее на 14 лет.
Соответствующие фотографии разместили на странице "E! News" в Twitter.
С 16 по 27 мая во Франции проходит 76–й Каннский кинофестиваль, являющийся одним из важнейших событий индустрии кино. На этот фестиваль приехало много разных знаменитостей со всего мира. Там же появилась и британская певица Дуа Липа.
Известно, что 27–летняя исполнительница посетила премьеру фильма "Омар Ла Фрейз" в компании со своим любимым, французским кинорежиссером Роменом Гаврасом, с которым она впервые появилась на публике. Стоит отметить, что мужчина старше певицы на 14 лет.
Для посещения кинофестиваля Дуа Липа надела достаточно откровенное платье черного цвета, имеющее высокий вырез на ноге. К своему образу британская знаменитость добавила красивые и изящные украшения, а также элегантные босоножки черного цвета на шпильке.
При этом, ее избранник был одет в костюм черного цвета, белую рубашку и галстук черного цвета. На публике влюбленные держались за руки, что дает понять, что между ними действительно есть романтические отношения, о которых так долго говорили люди.
Guaranteed, этот red carpet debut can blow your mind. 😍 pic.twitter.com/xuWYL13n5L– E! Новости (@enews) May 20, 2023
Следует подчеркнуть, что впервые их заподозрили в романе еще в феврале 2023 года, после чего их замечали много раз в Париже и Лондоне.
Известно, что Ромен Гаврас стал популярным после того, как был режиссером клипов и рекламных роликов многих известных знаменитостей, в частности, MIA и Майли Сайрус. Кроме того, он работал с Dior и Louis Vuitton, а также снял несколько фильмов, которые очень оценили критики.
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