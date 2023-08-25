Дуа Ліпа знялась для обкладинки Vogue та висловилась про рух #MeToo

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Vogue France

Британська співачка Дуа Ліпа з'явилась на обкладинці нового випуску французької версії Vogue. Вона взяла участь у фотосесії глянцю та дала інтерв’ю редакції.

Про це йдеться на сайті Vogue.

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Співачка на обкладинці

28-річна артистка позувала турецькому фотографу Мерту Аласу. В інтерв'ю виданню Дуа Ліпа розповіла про фемінізм та своє ставлення до #MeToo. За словами співачки, попри існування руху, який бореться проти насильства щодо жінок, у багатьох ситуаціях вони як і раніше залишаються дуже вразливими.

"#MeToo чи ні, але все одно страшно бути жінкою і йти однієї ночі додому порожньою вулицею. У мене так багато спогадів про ті випадки, коли ви тримаєте ключі напоготові, або берете сумку, або прикидаєтеся, що розмовляєте телефоном. Я не знаю, чи зміниться це колись", — зізналась співачка.

"Я відчуваю велику солідарність з тим, через що проходять жінки. Думаю, що багато людей розуміють, що все це домінування існують споконвіку. І усвідомлення цього може змінити ситуацію. Так що справа рухається в правильному напрямку, але ще багато роботи", — підсумувала артистка.

Також Дуа Ліпа зізналась, що поки не готова стати матір’ю. Єдина дитина, про яку вона зараз думає, — це новий музичний альбом.

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Vogue France

Нагадаємо, раніше ми писали, в якому образі Дуа Ліпа з’явилась на голлівудській прем'єрі фільму "Барбі". Також ми розповідали, що читачі засудили Vogue за ейджизм.