Дуа Липа снялась для обложки Vogue и высказалась о движении #MeToo

Певица Дуа Липа. Фото: Vogue France

Британская певица Дуа Липа появилась на обложке нового выпуска французской версии Vogue. Она приняла участие в фотосессии глянца и дала интервью редакции.

Об этом говорится на сайте Vogue.

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Певица на обложке

28-летняя артистка позировала турецкому фотографу Мерту Аласу. В интервью изданию Дуа Липа рассказала о феминизме и своем отношении к #MeToo. По словам певицы, несмотря на существование движения, которое борется против насилия в отношении женщин, во многих ситуациях они по-прежнему остаются очень уязвимыми.

"#MeToo или нет, но все равно страшно быть женщиной и идти одной ночью домой по пустой улице. У меня так много воспоминаний о тех случаях, когда вы держите ключи наготове, или берете сумку, или притворяетесь, что разговариваете по телефону. Я не знаю, изменится ли это когда-нибудь", — призналась певица.

"Я чувствую большую солидарность с тем, через что проходят женщины. Думаю, что многие люди понимают, что все это доминирование существует испокон веков. И осознание этого может изменить ситуацию. Так что дело движется в правильном направлении, но еще много работы", — подытожила артистка.

Также Дуа Липа призналась, что пока не готова стать матерью. Единственный ребенок, о котором она сейчас думает, — это новый музыкальный альбом.

Певица Дуа Липа. Фото: Vogue France

Напомним, ранее мы писали, в каком образе Дуа Липа появилась на голливудской премьере фильма "Барби". Также мы рассказывали, что читатели осудили Vogue за эйджизм.