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Думали, що не повірять: ймовірні жертви Кевіна Спейсі розповіли про його домагання

30 червня 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Думали, що не повірять: ймовірні жертви Кевіна Спейсі розповіли про його домагання
Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У королівському суді в Лондоні стали відомі подробиці скандалу з актором Кевіном Спейсі. Зірку звинувачують у сексуальних домаганнях щодо чотирьох чоловіків.

Про це пише Daily Mail.

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Поводився агресивно та непристойно

За свідченнями однієї з ймовірних жертв оскароносного актора Кевіна Спейсі, зірка робив непристойні речі з ним уві сні. Інший чоловік сказав, що одного разу актор боляче схопив його за інтимне місце. Всі постраждалі переконують, що не зверталися до поліції, адже були переконані, що їм ніхто не повірить.

Часто, за словами чоловіків, дії актора носили агресивний характер і він завдавав болю іншим.

Ще один чоловік розповів, що після закінчення акторської школи зв’язався з зіркою, щоб отримати професійну пораду. Спейсі зустрівся з ним і одразу почав поводитися непристойно. Пізніше чоловіка почало хилити в сон, а колив він прокинувся, то побачив, що актор робить з ним дії інтимного характеру.

Актор не визнає себе винним за жодним пунктом.

Це третя кримінальна справа проти Кевіна Спейсі, яка дійшла до суду. Однак перші дві актор зумів виграти.

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Раніше стало відомо, що після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у згвалтуванні.

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