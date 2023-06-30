Думали, что не поверят: вероятные жертвы Кевина Спейси рассказали о его домогательствах
В королевском суде в Лондоне стали известны подробности скандала с актером Кевином Спейси. Звезду винят в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин.
Об этом пишет Daily Mail.
Вел себя агрессивно и неприлично
По свидетельству одной из вероятных жертв оскароносного актера Кевина Спейси, звезда делал непристойные вещи с ним во сне. Другой мужчина сказал, что однажды актер больно схватил его за интимное место. Все пострадавшие утверждают, что не обращались в полицию, так как были убеждены, что им никто не поверит.
Часто, по словам мужчин, действия актера носили агрессивный характер и он причинял боль другим.
Еще один мужчина рассказал, что после окончания актерской школы связался со звездой, чтобы получить профессиональный совет. Спейси встретился с ним и сразу начал вести себя неприлично. Позже мужчину начало клонить в сон, а когда он проснулся, то увидел, что актер совершает с ним действия интимного характера.
Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.
Это третье уголовное дело против Кевина Спейси. Однако первые два актера сумели выиграть.
Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловал ее.
Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.