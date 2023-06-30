Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Думали, что не поверят: вероятные жертвы Кевина Спейси рассказали о его домогательствах arrow

Думали, что не поверят: вероятные жертвы Кевина Спейси рассказали о его домогательствах

30 июня 2023 16:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Думали, что не поверят: вероятные жертвы Кевина Спейси рассказали о его домогательствах
Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В королевском суде в Лондоне стали известны подробности скандала с актером Кевином Спейси. Звезду винят в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Вел себя агрессивно и неприлично

По свидетельству одной из вероятных жертв оскароносного актера Кевина Спейси, звезда делал непристойные вещи с ним во сне. Другой мужчина сказал, что однажды актер больно схватил его за интимное место. Все пострадавшие утверждают, что не обращались в полицию, так как были убеждены, что им никто не поверит.

Часто, по словам мужчин, действия актера носили агрессивный характер и он причинял боль другим.

Еще один мужчина рассказал, что после окончания актерской школы связался со звездой, чтобы получить профессиональный совет. Спейси встретился с ним и сразу начал вести себя неприлично. Позже мужчину начало клонить в сон, а когда он проснулся, то увидел, что актер совершает с ним действия интимного характера.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Это третье уголовное дело против Кевина Спейси. Однако первые два актера сумели выиграть.

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловал ее.

Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз