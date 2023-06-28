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У Лондоні розпочався суд над оскароносним Кевіном Спейсі

28 червня 2023 16:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У Лондоні розпочався суд над оскароносним Кевіном Спейсі про домагання над чотирма чоловіками
Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У королівському суді в Лондоні пройшло перше ознайомче судове засідання в рамках процесу над голлівудським актором Кевіном Спейсі за звинуваченням у сексуальних домаганнях щодо чотирьох чоловіків. Процес триватиме чотири тижні.

Про це пише BBC.

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Не визнає себе винним

Сьогодні голлівудський актор прибув до суду серед своїх адвокатів. Спейсі звинувачують за 12 епізодами різного ступеня тяжкості сексуальних домагань, непристойної поведінки сексуального характеру та сексуального насильства в період з 2001 по 2013 роки в Лондоні. Усім жертвам зараз від 30 до 40 років. Це означає, що на момент найдавнішого епізоду хтось із них міг бути ще неповнолітнім.

Актор не визнає себе винним за жодним пунктом.

Це третя кримінальна справа проти Кевіна Спейсі, яка дійшла до суду. Однак перші дві актор зумів виграти.

Кевін Спейсі — дворазовий володар премії "Оскар". У його фільмографії так картини як "Сім", "Секрети Лос-Анджелеса", "Краса по-американськи" та "Малюк на драйві", а також у серіалі Netflix "Картковий будиночок".

Нагадаємо, з французького режисера Люка Бессона, який відомий за такими фільмами, як "Леон", "Таксі", "П’ятий елемент", зняті всі звинувачення. Напередодні акторка Санд Ван Рой заявила, що 64-річна кінозірка зґвалтував її.

Раніше стало відомо, що після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у згвалтуванні.

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