"Мысли грызут": Остап Ступка дал первое интервью после рокового ДТП

Актер Остап Ступка. Фото: Facebook/Остап Ступка

В начале апреля, в Шевченковском суде Киева избрали меру пресечения по причастности актера Остапа Ступки к ДТП, которое тот устроил в состоянии алкогольного опьянения. Звезда находился два месяца под ночным домашним арестом. Сейчас актер пытается переосмыслить свою жизнь и видит в том, что случился шанс стать лучше.

Об этом актер рассказал в своем первом интервью после ДТП в проекте "Говорит Суханов".

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По словам актера, никто не застрахован от подобной ситуации. И жизнь после ДТП теперь наполнена тяжелыми мыслями.

"Моя бабушка сказала бы: "Мы все под Богом ходим". В такой ситуации может оказаться каждый, такое случилось со мной. Здесь не только стыд, но и досадное ощущение, что все тебя могут записать в преступниие. Я на первом заседании в суде сказал, что это фатум , — делится Остап Ступка и добавляет, — я каждый день об этом думаю, каждую секунду. Стараюсь хоть как-то отвлекаться, смотреть кино, читать книги, слушать музыку. Но эти мысли возвращаются и грызут".

Актер рассказал, что его отец, известный актер Богдан Ступка, имел бы серьезный разговор с ним, если бы ДТП произошло при его жизни.

"Был бы очень расстроен. Вообще, когда он ушел, создалось впечатление, будто что-то развалилось не только в моей жизни, но и в мире, стране. Начался 2014 год, 8 лет войны. Чтобы он о войне сказал? И тут я еще своими своими жизненными оплеухами. Тогда я подумал, возможно человеку дается испытание, это знак "стоп", "подумай"? Все мы люди и мы совершаем ошибки. Возможно мне в 55 пришел этот знак, чтобы что-то подумал, переосмыслил и переоценил", — поделился актер.

Она не раздувает пламя внутри семьи

Остап Ступка признался, что лично не рассказал матери об инциденте. Но женщина узнала все из СМИ.

"Мы ей не говорили, 81 год в этом году человеку. Она узнала из телевидения. Мы настольки близки с ней, ей не нужно объяснений. У нее хорошая черта, она не раздувает пламя внутри семьи. Она все узнала и пытается погасить. Ей и так хватает мыслей. Она одна осталась, без мужа. Я стараюсь ей всячески помогать", — рассказал Ступка.

Через 4 дня после ДТП актер должен был выйти на сцену в театре во время спектакля "Визит". По словам Остапа Ступки, ему нужно было реабилитироваться через профессию, сыграть на сцене, донести мнение зрителям.

"Меня мысли съедали. Была репетиция, я глаза не мог поднять. Я подошел к коллегам, к кому смог извиниться. Они отреагировали адекватно и поддержали меня, чтобы я держался. Я думал выйти на авансцену перед началом спектакля и извиниться перед зрителями за этот несчастный случай. Я подошел посоветоваться к режиссеру, но он сказал, чтобы я не сбивал зрителей и не впутывал их в это", — говорит актер.

Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета врезался в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.

38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. У Ступки обнаружили алкоголь в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

Напомним, ранее закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера.

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