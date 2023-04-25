Дурнев вновь посмотрел сториз и высмеял россиян, которые жалуются на жизнь: "зашквары" недели

Шоумен Алексей Дурнев смотрит соцсети россиян. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

Проект шоумена Алексея Дурнева, в котором он комментирует сториз в соцсетях, популярен уже несколько лет. С начала полномасштабной войны блогер высмеивает россиян и публикует видео под названием "Дурнев смотрит сторис ZОМБИ".

В новом, 26-м выпуске, Алексей "потролил" жителей страны-террориста, жалующихся на жизнь.

Читайте также:

У телеведущей не работает VPN

Почти сразу с начала полномасштабной войны правительство РФ запретило некоторые соцсети, среди которых и популярный Instagram. Местные звезды устанавливают различные приложения VPN, чтобы и в дальнейшем публиковать сториз и отфотошопленные снимки.

Среди них и бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина, на которую подписаны более 20 млн пользователей. Она публично пожаловалась, что большинство VPN не работают. "Звезда" хочет, чтобы все это (намекает на войну) скорее "разрулилось". За что получила порцию комментариев от Дурнева.

"Они уже понимают, что так дальше жить нельзя. Ну VPN-то нужен. Но еще смелости не хватает. Но хоть что-то, я уже не говорю "Путина на нары". Но хоть "Давайте подумаем", — сказал Дурнев.

Фрагмент в видео с 0:51

Своих не бросаем

Другая россиянка пожаловалась, что она с семьей прилетела в Молдову, но в аэропорту им запретили въезд в страну, якобы отобрали паспорта и сказали возвращаться в Армению, откуда они и прилетели. Гражданка страны-террориста посетовала, что на помощь даже не приехал консул РФ в Молдове.

Россиянка жалуется в сториз, которое посмотрел Алексей Дурнев. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

«А чего это консул не приезжает? В Молдове россияне своих все же бросают? Очень приятно, молодцы, Молдова — респект! Надо, чтобы они (русские. — Ред.) уже привыкли к этой мысли, что полететь куда-то они не смогут. И видишь, как они прилетели, из Еревана. У них даже уже и рейса прямого нет", — подытожил Дурнев.

Не дают визы в США

Одна из россиянок посетила посольство США в Кыргызстане. Женщина на камеру сообщила, что так удобнее, чем летать в Армению или другие страны. Потому что нет очередей. Впрочем, все трое россиян, мечтавших получить визу в США, получили отказ.

"Вообще, она прикольно слово подобрала — пользуемся посольством американским. Это они вами пользуются. Потому что ты заплатила 150 долларов за подачу на эту визу", — высмеял гражданку РФ Дурнев.

Шоумен Алексей Дурнев высмеивает россиянку. Скриншот: YouTube/AlekseyDurnev

Напомним, ранее мы писали, что Дурнев высмеял владелицу украинского гражданства, одиозную шоувумен Регину Тодоренко, которая собиралась делать клизму. Также мы рассказывали, сколько денег собрали Дурнев с Владимиром Дантесом в юмористическом туре "Пожежа".