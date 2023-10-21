Дурнева заблокировали организаторы выступления пророссийского комика

Блогер Алексей Дурнев. Фото: Instagram/aleksey_durnev

25 ноября в одном из университетов северного Кипра, контролируемом Турцией, запланировано выступление казахского пропутинского комика Нурана Сабурова. Блогер Алексей Дурнев обратился к организаторам с просьбой отменить концерт пропагандиста. Впрочем, его заблокировали.

Об этом Алексей сообщил в сториз своего Instagram.

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Алексей обратился на английском языке к организаторам, занимающимся приездом пропутинского казаха. Дурнев отметил, что Сабуров строит свои шутки до смерти украинцев. В ответ украинского блогера заблокировали.

Реакция Алексея Дурнева на блокировку. Скриншоты: Instagram/aleksey_durnev

После этого Алексей обратился к своим подписчикам и призвал их также написать организаторам и разным организациям.

"Уважаемые, здесь наш старый приятель, ценитель окровавленных украинок едет выступать за границу. На этот раз он запланировал выступление на северном Кипре в помещении американского университета. Идите в комментарии и напомните организаторам, кто такой Сабуров", — отметил Дурнев.

Скандалы с Сабуровым

В апреле прошлого года во время концертного тура США Сабуров отказывался озвучивать свою позицию по поводу российского вторжения в Украину, зато шутил с намеками на страх перед российскими властями и заявлял о том, что "ничем не обязан" зрителям, которые задавали ему вопросы.

Позиция комика привела к спорам в социальных сетях. Силами украинской диаспоры и генконсула запланированные концерты в США были отменены.

Особенно известен своей фразой "Извините, это месячные?", который был направлен женщине, вышедшей на сцену в белом платье с красными пятнами, что символизировало убитых во время войны украинок.

Казахский комик Нуран Сабуров. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Анатолий Анатолич "сжег" путиниста Маслякова в костре. Также мы рассказывали, что известная украинская певица получила российское гражданство.