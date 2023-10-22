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Дурневу с подписчиками удалось отменить планы пророссийского комика на Кипре

22 октября 2023 13:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дурневу с подписчиками удалось отменить планы пророссийского комика на Кипре
Блогер Алексей Дурнев. Фото: Instagram/aleksey_durnev
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Днем ранее блогер Алексей Дурнев обратился к организаторам концерта казахского пропутинского комика Нурлана Сабурова в одном из университетов северного Кипра с просьбой отменить выступление. Впрочем, украинца заблокировали. Дурнев не опустил руки и обратился к подписчикам, чтобы те продолжали писать, в частности, в американский вуз, где 25 ноября должно состояться мероприятие.

Результат сплоченности украинцев Алексей сообщил в сториз своего Instagram.

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Подписчики Алексея и неравнодушные украинцы начали писать организаторам и ректорату университета. Именно последние вышли на связь и сообщили, что выступление путиниста отменено.

"Стася, приветствую! Спасибо, что сообщили нам. Мы проинформировали организаторов и мероприятие было отменено. Желаю вам хорошего дня", — лично написал молодой украинке ректор университета. Дурнев сделал репост.

Дурнев казах
Дурнев отчитался об отмене выступления Сабурова. Скриншоты: Instagram/aleksey_durnev

Аналогичная ситуация была летом по поводу концертов Ани Лорак в Турции. Украинская диаспора и дипломаты получили ответ от местной сети гостиниц, что выступления коллаборантки не состоятся. Впрочем, предательница все же выступила. Посетит ли 25 ноября северный Кипр Нурлан Сабуров — узнаем через месяц.

Сабуров и украинцы

В апреле прошлого года во время концертного тура в США Сабуров отказывался озвучивать свою позицию по поводу российского вторжения в Украину, зато шутил с намеками на страх перед российскими властями и заявлял о том, что "ничем не обязан" зрителям, которые задавали ему вопросы.

Позиция комика привела к спорам в социальных сетях. Силами украинской диаспоры и генконсула запланированные концерты в США были отменены.

Особенно известен своей фразой "Извините, это месячные?", который был направлен женщине, вышедшей на сцену в белом платье с красными пятнами, что символизировало убитых во время войны украинок.

Нурлан Сабуров
Казахский комик Нуран Сабуров. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что коллаборантка Анна Дзюба (Anna Asti) получила российское гражданство. Также мы рассказывали, что Ани Лорак оправдали в России: путинисты стали извиняться перед ней.

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