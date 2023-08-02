"Дуже інтимно і боляче": Єфросиніна зізналася, чому майже не говорить про свого чоловіка-військового

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна нечасто говорить про чоловіка Тимура. На це у ведучої особисті причини.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

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Страх за чоловіка

За словами Єфросиніної, вона навчилася розповідати про різні речі підписникам, навіть про те, що їй погано, що не все "у сильної Марійки добре". Зірка зізналася, що їй важко досі говорити про єдину річ — про те, як насправді вона живе зі страхом втратити кохану людину, чоловіка. Марія ділиться, що їй неприємно, коли часто її слова виривають з контексту та неправильно трактують.

"Іноді я пробую написати щось про Тимура, про те що він на фронті, я реагую на кожний коментар, на кшталт: "О, чергова спекуляція", "о, чоловік військовий, а він на "передку", сподіваюся", "Вона нічого про нього не пише, мабуть, у них все погано?". Таких речей багато, і я дуже реагую на це агресивно", — говорить телеведуча.

Єфросиніна зізналася, що хоче "послати" таких коментаторів, і це, на її думку, теж не нормально, і це стосується того, що їй з цим самій важко жити.

"Я вирішила, що не буду про це говорити. А є інший бік, реакція близьких людей, друзів, з якими збираємося за одним столом. Вони питають про Тимура, і я розповідаю, вони ніяковіють, їм важко, не знають, як поводитися, і це теж нормально. Ніхто не винний з них, що це був його особистий вибір. Ніхто не винен, що вони не такі як він, а він не такий як вони, і я нікого не повинна виправдовувати. Тимур вже рік "там", і мій чоловік досяг "там" неймовірних результатів, і я морально готуюся про них розповісти, бо я страшенно ним пишаюся", — говорить ведуча.

Єфросиніна зізнається, що розуміє, що це дивно, коли її чоловік на фронті, а вона виставляє луки і переодягання.

"Видно, що я "не бідося". І ви мабуть про останнє, про що, думаєте, дивлячись на це відео, що він про це мене просить. Так, він завжди просить показувати життя, ніколи не говорить зі мною про війну, благає не питати, як у нього справи, просить побільше легковажного, що пульсує життям. і це тільки наші з ним стосунки, хоча це все летить на вентилятор хейтерських коментів. Це йде, як паралельна реальність, є наша з ним реальність. Я близька, щоб говорити, просто дуже інтимно і боляче віддавати те, що потім буде якось коментуватися", — зізналася ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні.