"Очень интимно и больно": Ефросинина призналась, почему почти не говорит о своем муже-военном

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина не часто говорит о муже Тимуре. Для этого у ведущей личные причины.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Страх за мужа

По словам Ефросининой, она научилась рассказывать о разных вещах подписчикам, даже о том, что ей плохо, что не все "у сильной Машеньки хорошо". Звезда призналась, что ей трудно до сих пор говорить о единственной вещи — о том, как на самом деле она живет каждый день со страхом потерять любимого человека, мужа. Мария делится, что ей неприятно, когда ее слова часто вырывают из контекста и неправильно трактуют.

"Иногда я пробую написать что-то о Тимуре, о том что он на фронте, я реагирую на каждый комментарий, вроде: "О, очередная спекуляция", "о, муж военный, а он на "передке", надеюсь", "Она ничего о нем не пишет, наверное, у них все плохо?". Таких вещей много, и я очень реагирую на это агрессивно", — говорит телеведущая.

Ефросинина призналась, что хочет "послать" таких комментаторов, и это, по ее мнению, тоже не нормально, и это касается того, что ей с этим трудно жить.

"Я решила, что не буду об этом говорить. А есть другая сторона, реакция близких людей, друзей, с которыми собираемся за одним столом. Они спрашивают о Тимуре, и я рассказываю, они смущаются, им тяжело, не знают, как вести себя, и это тоже нормально. Никто не виноват из них, что это был его личный выбор. Никто не виноват, что они не такие как он, а он не такой как они, и я никого не должна оправдывать. Тимур уже год "там", и мой муж достиг "там" невероятных результатов, и я морально готовлюсь о них рассказать, потому что я ужасно им горжусь", — говорит ведущая.

Ефросинина признается, что понимает, что это удивляет, когда ее муж на фронте, а она выставляет образы и переодевания.

"Видно, что я "не бедствую". И вы, пожалуй, о последнем, о чем, думаете, глядя на это видео, что он об этом меня просит. Да, он всегда просит показывать жизнь, никогда не говорит со мной о войне, умоляет не спрашивать, как у него дела, просит побольше легкомысленного, пульсирующего жизнью, и это только наши с ним отношения, хотя это все летит на вентилятор хейтерских комментов. Это идет, как параллельная реальность, есть наша с ним реальность. Я близка, чтобы говорить, просто очень интимно и больно отдавать то, что потом как-то будет комментироваться", — призналась ведущая.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины. Телеведущая убеждает, что у нее есть личные причины.