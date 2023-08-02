Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Очень интимно и больно": Ефросинина призналась, почему почти не говорит о своем муже-военном arrow

"Очень интимно и больно": Ефросинина призналась, почему почти не говорит о своем муже-военном

2 августа 2023 11:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Очень интимно и больно": Ефросинина призналась, почему почти не говорит о своем муже-военном
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросинина не часто говорит о муже Тимуре. Для этого у ведущей личные причины.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Страх за мужа

По словам Ефросининой, она научилась рассказывать о разных вещах подписчикам, даже о том, что ей плохо, что не все "у сильной Машеньки хорошо". Звезда призналась, что ей трудно до сих пор говорить о единственной вещи — о том, как на самом деле она живет каждый день со страхом потерять любимого человека, мужа. Мария делится, что ей неприятно, когда ее слова часто вырывают из контекста и неправильно трактуют.

"Иногда я пробую написать что-то о Тимуре, о том что он на фронте, я реагирую на каждый комментарий, вроде: "О, очередная спекуляция", "о, муж военный, а он на "передке", надеюсь", "Она ничего о нем не пишет, наверное, у них все плохо?". Таких вещей много, и я очень реагирую на это агрессивно", — говорит телеведущая.

Ефросинина призналась, что хочет "послать" таких комментаторов, и это, по ее мнению, тоже не нормально, и это касается того, что ей с этим трудно жить.

"Я решила, что не буду об этом говорить. А есть другая сторона, реакция близких людей, друзей, с которыми собираемся за одним столом. Они спрашивают о Тимуре, и я рассказываю, они смущаются, им тяжело, не знают, как вести себя, и это тоже нормально. Никто не виноват из них, что это был его личный выбор. Никто не виноват, что они не такие как он, а он не такой как они, и я никого не должна оправдывать. Тимур уже год "там", и мой муж достиг "там" невероятных результатов, и я морально готовлюсь о них рассказать, потому что я ужасно им горжусь", — говорит ведущая.

 

Ефросинина признается, что понимает, что это удивляет, когда ее муж на фронте, а она выставляет образы и переодевания.

"Видно, что я "не бедствую". И вы, пожалуй, о последнем, о чем, думаете, глядя на это видео, что он об этом меня просит. Да, он всегда просит показывать жизнь, никогда не говорит со мной о войне, умоляет не спрашивать, как у него дела, просит побольше легкомысленного, пульсирующего жизнью, и это только наши с ним отношения, хотя это все летит на вентилятор хейтерских комментов. Это идет, как параллельная реальность, есть наша с ним реальность. Я близка, чтобы говорить, просто очень интимно и больно отдавать то, что потом как-то будет комментироваться", — призналась ведущая.

 

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины. Телеведущая убеждает, что у нее есть личные причины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз