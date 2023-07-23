Маша Єфросиніна розповіла про відверті розмови з чоловіком з фронту
Телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на ракетний удар по Одесі. Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік, 22 осіб травмовані, серед них 4 дітей.
Емоційний допис Маша зробила у Instagram.
Отруєна ненавистю
З початку повномасштабного вторгнення, чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв, приєнався до лав ЗСУ. Ведуча часто ділиться своїми почуттями та тревогами щодо коханого.
"Вчора розмовляла з чоловіком та його побратимом — зловила себе на думці, що ніяк не звикну, як Тимур розповідає про те, скільки ворогів вони щодня відправляють до прєдків. Це ж мій Тимур, людина, яка раніше навіть поганого слова ні про кого не говорила, розповідає, що "сьогодні був хороший день — ми поклали багато орків та їхньої техніки. Але, Масянчик, ми врятували куропаток з під обстрілів...", — пригадує Єфросиніна.
Зірка зізналася, що отруєна ненавистю та постійним страхом за чоловіка.
"Ви це відчули з моїх останніх публікацій — занадто багато нестерпно сильних емоцій в різних аспектах мого життя. Але...Росія — це ракова пухлина на обличчі планети. Її треба прибирати усіма можливими методами! Тут в мене вистачить сил ніколи не здатися", — сказала зірка.
Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.
Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні. Телеведуча переконує, на це у неї є особисті причини.