Маша Єфросиніна розповіла про відверті розмови з чоловіком з фронту

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на ракетний удар по Одесі. Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік, 22 осіб травмовані, серед них 4 дітей.

Емоційний допис Маша зробила у Instagram.

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Отруєна ненавистю

З початку повномасштабного вторгнення, чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв, приєнався до лав ЗСУ. Ведуча часто ділиться своїми почуттями та тревогами щодо коханого.

Телеведуча Маша Єфросиніна висловилась про ракетний удар по Одесі. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Вчора розмовляла з чоловіком та його побратимом — зловила себе на думці, що ніяк не звикну, як Тимур розповідає про те, скільки ворогів вони щодня відправляють до прєдків. Це ж мій Тимур, людина, яка раніше навіть поганого слова ні про кого не говорила, розповідає, що "сьогодні був хороший день — ми поклали багато орків та їхньої техніки. Але, Масянчик, ми врятували куропаток з під обстрілів...", — пригадує Єфросиніна.

Зірка зізналася, що отруєна ненавистю та постійним страхом за чоловіка.

"Ви це відчули з моїх останніх публікацій — занадто багато нестерпно сильних емоцій в різних аспектах мого життя. Але...Росія — це ракова пухлина на обличчі планети. Її треба прибирати усіма можливими методами! Тут в мене вистачить сил ніколи не здатися", — сказала зірка.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні. Телеведуча переконує, на це у неї є особисті причини.