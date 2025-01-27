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Два роки збирала — Денисенко розсекретила вартість нового авто

27 січня 2025 16:22
Марія Покровська - Редактор
Наталка Денисенка розсекретила вартість свого елітного авто - відео
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Марія Покровська - Редактор

Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки коштів витратила на купівлю свого елітного авто. Відтепер зірка кіно щаслива власниця Mercedes-Benz.

Про придбання акторка розповіла в шоу "Ранок у великому місті".

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Як зізналася знаменитість, вона тривалий час вагалася щодо купівлі такого коштовного авто, адже вважала, що такі витратити не на часі. Однак, згодом, все ж таки переконала себе змінити автомобіль.

"Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя продюсерка каже: "Наталко, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій". А дійсно, я собі цього не дозволяю, тому що війна, це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, якщо так думати, то життя минає", — розповіла Денисенко.

Новеньке авто з салону обійшлося акторці у чималу суму, а саме близько 60 тисяч доларів. За словами Наталки, вона понад рік відкладала кошти, аби придбати машину мрії.

"Думаю, більше ніж рік відкладала. Десь два роки", — поділилася акторка.

Раніше Анна Трінчер довела до сліз Наталку Денисенко. Також ми писали, що зірка серіалу "Кріпосна" з'явилася на прем'єрі фільму у весільній сукні.

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