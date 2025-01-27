Наталка Денисенка розсекретила вартість свого елітного авто - відео

Два роки збирала — Денисенко розсекретила вартість нового авто
Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки коштів витратила на купівлю свого елітного авто. Відтепер зірка кіно щаслива власниця Mercedes-Benz.
Про придбання акторка розповіла в шоу "Ранок у великому місті".
Наталка Денисенка назвала вартість свого авто
Як зізналася знаменитість, вона тривалий час вагалася щодо купівлі такого коштовного авто, адже вважала, що такі витратити не на часі. Однак, згодом, все ж таки переконала себе змінити автомобіль.
"Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя продюсерка каже: "Наталко, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій". А дійсно, я собі цього не дозволяю, тому що війна, це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, якщо так думати, то життя минає", — розповіла Денисенко.
Новеньке авто з салону обійшлося акторці у чималу суму, а саме близько 60 тисяч доларів. За словами Наталки, вона понад рік відкладала кошти, аби придбати машину мрії.
"Думаю, більше ніж рік відкладала. Десь два роки", — поділилася акторка.
Раніше Анна Трінчер довела до сліз Наталку Денисенко. Також ми писали, що зірка серіалу "Кріпосна" з'явилася на прем'єрі фільму у весільній сукні.
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