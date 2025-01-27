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Два года собирала — Денисенко рассекретила стоимость нового авто

27 января 2025 16:22
Мария Покровская - Редактор
Наталка Денисенко рассекретила стоимость своего элитного авто - видео
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Мария Покровская - Редактор

Актриса Наталка Денисенко рассказала, сколько средств потратила на покупку своего элитного авто. Отныне звезда кино счастливая обладательница Mercedes-Benz.

О приобретении актриса рассказала в шоу "Утро в большом городе".

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Как призналась знаменитость, она долгое время колебалась относительно покупки такого ценного авто, ведь считала, что такие потратить не ко времени. Однако, впоследствии, все же убедила себя сменить автомобиль.

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала этот год. Моя продюсерка говорит: "Наташа, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, это не ко времени, это может кого-то тригерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", — рассказала Денисенко.

Новенькое авто из салона обошлось актрисе в немалую сумму, а именно около 60 тысяч долларов. По словам Натальи, она более года откладывала средства, чтобы приобрести машину мечты.

"Думаю, больше года откладывала. Где-то два года", — поделилась актриса.

Ранее Анна Тринчер довела до слез Наталью Денисенко. Также мы писали, что звезда сериала "Крепостная" появилась на премьере фильма в свадебном платье.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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