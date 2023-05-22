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Двійник Брюса Вілліса засмагає замість зірки в Аргентині: на відео не відрізнити

22 травня 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Двійник Брюса Вілліса засмагає замість зірки в Аргентині: на відео не відрізнити
Аргентинський актор Пабло Перілло з коханою. Фото: Instagram/dobledebruce
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Двійник голлівудського актора Брюса Вілліса, аргентинець Пабло Перілло, активно веде свої соцмережі. Лише на його Instagram підписані понад мільйон фоловерів. І поки 67-річна кінозірка страждає лобно-скроневою деменцією, яка не піддається лікуванню, його молода латиноамериканська копія відпочиває під сонцем. 

Новини.LIVE покаже двійника Брюса Вілліса та розкаже про нього. 

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Чоловік живе в столиці Аргентині, Буенос-Айресі. Пабло вирішив монетизувати схожість з голлівудським актором. Втім, до Каліфорнії він не полетів. Перілло активно веде соцмережі та викладає контент, на якому тільки віддані шанувальники Вілліса зможуть відрізнити двійника. 

Зараз житель Латинської Америки відпочиває разом з коханою. Він публікує фото та відео, на якому насолоджується відпусткою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Три роки тому Перілло знявся в рекламі туристичної агенції Visit Argentina, яка суттєво заощадила, обравши двійника замість справжнього Брюса. Також Пабло інколи запрошують на дні народження, де він зображує свого зіркового "брата".

Основною ж діяльністю Перілло є акторська діяльність. Втім, якихось значних ролей в кіно чи серіалах йому поки що так і не вдалося зіграти. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію. Також ми розповідали, що Демі Мур і Брюс Вілліс вперше стали бабусею та дідусем: хто народився в їхньої доньки.

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