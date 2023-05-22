Двойник Брюса Уиллиса загорает вместо звезды в Аргентине: на видео не отличить

Аргентинский актер Пабло Перилло с возлюбленной. Фото: Instagram/dobledebruce

Двойник голливудского актера Брюса Уиллиса, аргентинец Пабло Перилло, активно ведет свои соцсети. Только на его Instagram подписаны более миллиона фолловеров. И пока 67-летняя кинозвезда страдает не поддающейся лечению лобно-височной деменцией, его молодая латиноамериканская копия отдыхает под солнцем.

Новини.LIVE покажет двойника Брюса Уиллиса и расскажет о нем.

Читайте также:

Одно лицо с кинозвездой

Мужчина живет в столице Аргентине, Буэнос-Айресе. Пабло решил монетизировать схожесть с голливудским актером. Впрочем, в Калифорнию он не улетел. Перилло активно ведет соцсети и выкладывает контент, на котором только преданные поклонники Уиллиса смогут отличить двойника.

Сейчас житель Латинской Америки отдыхает вместе с возлюбленной. Он публикует фото и видео, на которых наслаждается отпуском.

Три года назад Перилло снялся в рекламе туристического агентства Visit Argentina, которое существенно сэкономило, выбрав двойника вместо настоящего Брюса. Также Пабло иногда приглашают на дни рождения, где он изображает своего звездного "брата".

Основной деятельностью Перилло является актерская деятельность. Впрочем, каких-либо значительных ролей в кино или сериалах ему пока так и не удалось сыграть.

Напомним, ранее мы писали, что Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции. Также мы рассказывали, что Деми Мур и Брюс Уиллис впервые стали бабушкой и дедушкой: кто родился у их дочери.