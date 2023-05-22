Бейонсе купила самый дорогой дом за наличные деньги

Певица Бейонсе и Джей-Зи. Фото: instagram.com

Певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей-Зи носят звание одной из самых богатых пар шоу-бизнеса. Их приобретение тому прямое доказательство.

Об этом пишет издание TMZ.

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Щедрая скидка

Недавно стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. А теперь обнародовали подробности звездной сделки. Селебритиз заплатили за недвижимость $200 миллионов наличными.

Согласно рейтингу Forbes состояние Джей-Зи составляет $2.5 миллиарда, которое он заработал на музыкальном, алкогольном бизнесе, а также коллекции предметов искусства.



Дом Бейонсе и Джей-Зи

Дом Бейонсе и Джей-Зи самый дорогой в Калифорнии.

Дом Бейонсе и Джей-Зи

Дом Бейонсе и Джей-Зи

Дом Бейонсе и Джей-Зи за 200 млн долларов 1/6 _ 6

Forbes в прошлом году оценил состояние Бейонсе в $500 миллионов, большинство из которых ей принесло участие в кинопроектах. Нынешний тур Renaissance по информации СМИ должен принести ей $1 миллиард.

Кстати, покупая дом пара получила немалую скидку, начальная цена поместья была $295 миллиона.

Дом с видом на пляж, стеклянными панелями и бассейном на заднем дворе спроектировал архитектор Тадао Андо.

Первый собственник дома приобрел его за $14.5 миллионов в 2003 году, пишет Los Angeles Times. Но потратил много лет на его переоборудование.

У Бейонсе и Джей-Зи есть недвижимость в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане. Звезды также стали владельцами имения за $88 миллионов в Бель-Эйр.

Напомним, миллиардер Билл Гейтс наконец-то достроил свой дом. Именно из-за этого дома соседи бизнесмена неоднократно жаловались на него.

В центре Кардиффа (Великобритания) состоялся концерт Бейонсе, который может иметь далекие последствия. На стадионе "Принциполит" собралось около 60 тыс. фанатов артистки, биометрическую информацию которых прорабатывал искусственный интеллект. Это послужило причиной громкого скандала.