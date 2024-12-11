Noize MC и Монеточка номинированы на Нобелевскую премию мира — подробности

Noize MC и Монеточка. Фото: instagram.com/noizemc

Российского рэпера Noize MC (Иван Алексеев) и певицу Монетку (Елизавета Гырдымова) номинировали на Нобелевскую премию мира. Выдвинуть кандидатуры артистов за антивоенную позицию решили профессора норвежского университета OsloMet.

Об этом Алексеев сообщил в своем Instagram.

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С началом полномасштабной войны в Украине Алексеев и Гирдымова уехали из страны-агрессорки и основали проект Voices of Peace.

Артисты, признанные в РФ "иностранными агентами", давали концерты за границей для того, чтобы собрать средства на гуманитарные и медицинские нужды украинских беженцев. Как рассказала певица, благодаря инициативе им удалось собрать более 420 тысяч евро для украинцев.

Монеточки и Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc

В настоящее время Noize MC и Монеточка живут за границей и продолжают поддерживать Украину. На своих концертах рэпер даже выходил в одежде с символикой полка "Азов", а также выпустил несколько песен на украинском.

Исполнители поддержали и граждан РФ, которые не поддерживают войну, но проживают на прифронтовых территориях Белгородской области и Курщины.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова со сцену театры сказала лозунг в поддержку Украины.

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