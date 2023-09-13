Джамала показала ексклюзивні фото з домашнього архіву та подякувала родині, Біллі Айліш і ЗСУ

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала поділилася особистим архівом. Артистка висловила подяку всім, хто дає їй сили рухатися уперед.

Знімки Джамала запостила у Instagram.

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Вдячність життю

Співачка Джамала вирішила поділитися з підписниками тим, що дає їй сили. За словами зірки, вона хоче поділитися думками, які надають їй впевненості рухатись до своєї мети.

"Коли моя віра в себе хитається, а це трапляється зі мною часто, як з усіма людьми на планеті, я згадую, за що я вдячна життю. Я дякую чоловіку Сеїт-Бекіру за те, що він завжди поряд у складні моменти у творчому пошуку, моїх розчаруваннях у людях, у завищенних очікуваннях, у невдачах, як раз у ті самі моменти зневіри. Просто кохання", — говорить артистка.

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Я дякую Baba (татові) за те, що прищепив мені любов до Батьківщини і виховував нас із сестрою, перш за все, добрими людьми. Він привив мені любов до фольклорної музики. Поважати бейсік і, мабуть, ще й тому ви зараз можете послухати мій альбом QIRIM, який складається з унікальних кримськотатарських пісень. І, звісно, одну з них ALIM я виконую разом з батьком", — розповіла зірка.

Співачка Джамала поділилася особистими фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала поділилася особистими фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала поділилася особистими фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Я дякую мамі за те, що принесла стільки любові до класичної музики, і прикладала багато зусиль до мого навчання. Замість колискових вона вмикала мені Елу Фіцджеральд, під яку я засинала. Завдяки мамі я не кинула фортепіано. Тільки зараз уявляю, скільки сил їй це вартувало", — додає артистка.

Співачка Джамала поділилася особистими фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала поділилася особистими фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала з чоловіком. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Також зірка подякувала випадку, що зустріла своїх неймовірних педагогів та співаків і музикантів різних жанрів, які своїм складним шляхом та боротьбою надихали її.

"Від Соломії Крушельницької, Марії Каллас, Біллі Холідей, Вітні Хʼюстон, Емі Вайхауз… до Біллі Айліш. Дякую хлопцям та дівчатам із ЗСУ, які захищать всіх нас і які особисто для мене приклад стійкості та незламності. Дуже важливо пам'ятати тих, хто надихає та надає нам опору", — сказала артистка.

Нагадаємо, пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

Раніше стало відомо, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.