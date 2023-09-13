Джамала показала эксклюзивные фото из домашнего архива и поблагодарила семью, Билли Айлиш и ВСУ

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала поделилась личным архивом. Артистка выразила благодарность всем, кто дает ей силы двигаться вперед.

Фото Джамала запостила в Instagram.

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Благодарность жизни

Певица Джамала решила поделиться с подписчиками тем, что дает ей силы. По словам звезды, она хочет поделиться мыслями, которые придают ей уверенности двигаться к своей цели.

"Когда моя вера в себя шатается, а это случается со мной часто, как со всеми людьми на планете, я вспоминаю, за что я благодарна жизни. Я благодарю мужа Сеит-Бекира за то, что он всегда рядом в сложные моменты в творческом поиске, моих разочарованиях в людях, в завышенных ожиданиях, в неудачах, как раз в те же моменты уныния. Просто любовь", — говорит артистка.

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Я благодарю Baba (папу) за то, что привил мне любовь к Родине и воспитывал нас с сестрой, прежде всего, добрыми людьми. Он привил мне любовь к фольклорной музыке. Уважать бейсик и, пожалуй, еще и потому вы сейчас можете послушать мой альбом QIRIM, состоящий из уникальных крымскотатарских песен. И, конечно, одну из них ALIM я исполняю вместе с отцом", — рассказала звезда.

Певица Джамала поделилась личными фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала поделилась личными фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала поделилась личными фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Я благодарю маму за то, что привила столько любви к классической музыке и прикладывала много усилий к моему обучению. Вместо колыбельных она включала мне Элу Фицджеральд, под которую я засыпала. Благодаря маме я не бросила фортепиано. Только сейчас представляю, сколько сил ей это стоило", — добавляет артистка.

Певица Джамала поделилась личными фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала поделилась личными фото. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала с мужем. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Также звезда поблагодарила случай, который помог встретить невероятных педагогов, певцов и музыкантов разных жанров, которые своим сложным путем и борьбой вдохновляли ее.

"От Соломии Крушельницкой, Марии Каллас, Билли Холидей, Уитни Хьюстон, Эми Вайхауз… до Билли Айлиш. Спасибо парням и девушкам из ВСУ, которые защищают всех нас и которые лично для меня пример стойкости, несгибаемости. Очень важно помнить тех, кто вдохновляет и дает нам опору", — сказала артистка.

Напомним, песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

Ранее стало известно, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле.