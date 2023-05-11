Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі

Співачка Джамала в Ліверпулі. Фото: Instagram/davebrown2332

Перед початком другого півфіналу "Євробачення-2023" Джамала презентувала свій новий альбом QIRIM в центрі англійського Ліверпуля у супроводі філармонічного оркестру BBC. Платівка заснована на кримськотатарських народних піснях.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Джамала в Ліверпулі

Переможниця "Євробачення-2016" виступила на сцені фан-містечка Eurovision Village. В Ліверпулі відбулась офіційна світова прем’єра альбому, над яким артистка працювала не один рік. На сцену Джамала вийшла у футуристичному вбранні. Українці акомпанував філармонічний оркестр BBC.

Про альбом QIRIM

У платівку увійшли 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Кримського півострова. Усі твори артистка ретельно збирала протягом десятиліть.

"Я працювала над цим альбомом із Сергієм Круценком. Він помер цього січня. Він не зміг витримати болю, через який ми всі зараз проходимо. Всі українці. Пісня — це голос людей, які віддали своє життя у боротьбі за правду", — сказала Джамала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський хотів, аби "Євробачення-2023" провели не у Великій Британії.