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Зеленський хотів, аби "Євробачення-2023" провели не у Великій Британії: чому

11 травня 2023 16:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зеленський хотів, аби "Євробачення-2023" провели не у Великій Британії: чому
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/JANIS LAIZANS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після перемоги гурту Kalush Orhestra на "Євробаченні-2022" в Італії, цьогорічний конкурс мав пройти в Україні. Втім, через повномасштабну війну це стало неможливим. "Євробачення-2023" приймає англійський Ліверпуль, бо саме Велика Британія посіла друге місце. Втім, Президент України Володимир Зеленський хотів, аби конкурс відбувся в інших країнах.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню BBC

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Де хотів бачити "Євробачення-2023" Зеленський 

Президент України зазначив, що він поважає громадян Великої Британії і Сполучене Королівство в цілому. Втім, хотів, аби конкурс пройшов в іншому місці. 

"Від початку моя думка була, якщо ми не зможемо приймати "Євробачення", воно повинно відбутися в якійсь із держав, яка має з нами спільні кордони, як то Словаччина або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де це було б дуже близько. Користуючись цією ситуацією, що в Польщі зараз кілька мільйонів українців живе, мені здається, що хотілося б залишити відчуття того, що життя продовжується", — розповів Президент України.

Заради цього Володимир Зеленський зв'язувався з менеджментом "Євробачення", який ухвалює рішення. 

"У них інший погляд на це. Але головне, що конкурс відбувається. Мені здається, що фанатів у конкурсу дуже багато. Тож нехай всі демонструють свої таланти", — підсумував невдалі переговори з менеджментом конкурсу Зеленський. 

Фрагмент у відео з 0:33

Нагадаємо, раніше ми писали, що на "Євробаченні-2023" пролунає "Щедрик" Леонтовича: хто виступатиме з українців у другому півфіналі. Також ми розповідали, що ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей".

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