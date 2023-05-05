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Джамала презентувала новий альбом про Крим та зізналась, що втілила свою велику мрію

5 травня 2023 10:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамала презентувала новий альбом про Крим та зізналась, що втілила свою велику мрію
Переможниця конкурсу "Євробачення-2016", співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала презентувала свій новий альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях. Платівка доступна на всіх музичних платформах.

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах.

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Про альбом та мрію Джамали

У платівку увійшли 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Кримського півострова. Усі твори артистка ретельно збирала протягом десятиліть.

"Робота над альбомом об’єднала понад 80 музикантів — усе для того, аби показати всю красу й велич кримськотатарської культури. Цією платівкою я втілила свою велику мрію — донести до всього світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim", — повідомила співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

В день другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 11 травня, у супроводі філармонічного оркестру ВВС Джамала представить свій новий альбом QIRIM в англійському Ліверпулі. А сьогодні, 5 травня, заспіває нові пісні в Національній опері України (Київ).

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, як їй доводилося заробляти на життя. Також ми писали, що співаку KHAYAT, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України.

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