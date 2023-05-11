Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джамала презентовала альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле arrow

Джамала презентовала альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле

11 мая 2023 22:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамала презентовала альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле
Певица Джамала в Ливерпуле. Фото: Instagram/davebrown2332
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Перед началом второго полуфинала "Евровидение-2023" Джамала представила свой новый альбом QIRIM в центре английского Ливерпуля в сопровождении филармонического оркестра BBC. Пластинка основана на крымско-татарских народных песнях.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Читайте также:

Джамала в Ливерпуле

Победительница "Евровидения-2016" выступила на сцене фан-городка Eurovision Village. В Ливерпуле прошла официальная мировая премьера альбома, над которым артистка работала не один год. На сцену Джамала вышла в футуристическом наряде. Украинке аккомпанировал филармонический оркестр BBC.

Об альбоме QIRIM

В пластинку вошли 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крымского полуострова. Все произведения артистка тщательно собирала в течение десятилетий.

"Я работала над этим альбомом с Сергеем Круценко. Он умер в январе. Он не смог выдержать боли, через которую мы все сейчас проходим. Все украинцы. Песня — это голос людей, отдавших свою жизнь в борьбе за правду", сказала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показала закулисье "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы "Евровидение-2023" провели не в Великобритании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас