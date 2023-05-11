Джамала презентовала альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле

Певица Джамала в Ливерпуле. Фото: Instagram/davebrown2332

Перед началом второго полуфинала "Евровидение-2023" Джамала представила свой новый альбом QIRIM в центре английского Ливерпуля в сопровождении филармонического оркестра BBC. Пластинка основана на крымско-татарских народных песнях.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Джамала в Ливерпуле

Победительница "Евровидения-2016" выступила на сцене фан-городка Eurovision Village. В Ливерпуле прошла официальная мировая премьера альбома, над которым артистка работала не один год. На сцену Джамала вышла в футуристическом наряде. Украинке аккомпанировал филармонический оркестр BBC.

Об альбоме QIRIM

В пластинку вошли 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крымского полуострова. Все произведения артистка тщательно собирала в течение десятилетий.

"Я работала над этим альбомом с Сергеем Круценко. Он умер в январе. Он не смог выдержать боли, через которую мы все сейчас проходим. Все украинцы. Песня — это голос людей, отдавших свою жизнь в борьбе за правду", — сказала Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показала закулисье "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский хотел, чтобы "Евровидение-2023" провели не в Великобритании.