Джамала представила новый альбом о Крыме и призналась, что воплотила свою великую мечту

Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала представила свой новый альбом QIRIM, основанный на крымскотатарских народных песнях. Пластинка доступна на всех музыкальных платформах.

Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

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Об альбоме и мечте Джамалы

В пластинку вошли 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крымского полуострова. Все произведения артистка тщательно собирала в течение десятилетий.

"Работа над альбомом объединила более 80 музыкантов — все для того, чтобы показать всю красоту и величие крымскотатарской культуры. Этой пластинкой я воплотила свою великую мечту — донести до всего мира, что, несмотря на любые попытки переписать историю Крыма, мы не дадим забыть правду. А ведь она кроется именно в фольклоре, в этих невероятных сюжетных линиях, которые раскрывают перед нами дневники Qirim", — сообщила певица.

В день второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 11 мая, в сопровождении филармонического оркестра BBC Джамала представит свой новый альбом QIRIM в английском Ливерпуле. А сегодня, 5 мая, споет новые песни в Национальной опере Украины (Киев).

Напомним, ранее Джамала рассказала, как ей приходилось зарабатывать на жизнь. Также мы писали, что певцу KHAYAT, который собирался ехать на Евровидение-2023, отказали в выезде из Украины.