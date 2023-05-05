Співаку, який збирався їхати на "Євробачення-2023", відмовили у виїзді з України

"Євробачення-2023" в Ліверпулі. Фото: esc-plus.com

Вже завтра, 6 травня, в англійському Манчестері пройде вечірка Ukrainian Eurovision Party. На ній виступлять українські артисти MELOVIN, Alyosha та KHAYAT. Втім, останнього не випустили з України.

Про це молодий співак повідомив у своїх Instastories.

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Чому не випустили артиста

Фіналіст дев’ятого сезону шоу "Голос країни" не отримав дозволу на виїзд з України від Мінкульту. Андрій Хайат (справжнє ім’я співака) зібрав валізи, в нього були квитки в обидва боки, виїзд було заплановано на сьогодні, 5 травня. Втім, 26-річний артист залишиться в Україні.

"Дякую всім, хто поїхав за кордон від Мінкульту і не повернувся. Через таких сцикунів як ви, навіть маючи неодноразовий позитивний досвід виїзду, поїхати у відрядження тепер практично неможливо. Сподіваюсь, що ви всі понесете кримінальну відповідальність", — написав у своїх соцмережах KHAYAT.

Про кого казав співак

Через втечу за кордон двох артистів, які скористались дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, під загрозою стала можливість інших українських знаменитостей чоловічої статі брати участь у благодійних ініціативах за межами країни. Мінкульт переглянув умови надання умов для поїздок.

KHAYAT мав на увазі два гучні кейси. Відомий режисер Тарас Голубков (працював над кліпами Артема Пивоварова, гурту "Скрябін" та інших зірок) попросив дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary. А насправді поїхав співпрацювати з пропутінською співачкою Клавою Кокою.

Також резонанс спричинила втеча стендап-коміка Андрія Щегеля до Туреччини. Звідти він обзивав українців, казав, що гинути на війні то вибір воїнів та що завдяки ненависті земляків планує подаватися на політичний притулок до інших країн світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Катерина Осадча сподівається побачити за ґратами українського режисера Тараса Голубкова. Також ми розповідали, які артисти, окрім українського гурту TVORCHI, автоматично пройшли у фінал "Євробачення-2023".