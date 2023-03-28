"Євробачення-2023" оприлюднило культурні проєкти на конкурсі: Джамала та українські солов'ї

Англійське місто Ліверпуль, яке приймає конкурс "Євробачення-2023"

До першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" залишається трохи більше місяця. Мерія англійського міста Ліверпуль оприлюднила подробиці 24 культурних проєктів, які відбудуться під час музичного свята.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Подробиці

ЄвроФестиваль проходитиме з 1 по 14 травня. 19 спільних проєктів України та Сполученого Королівства продемонструють об'єднуючу силу музики та мистецтва.

Один із найамбітніших проєктів у лінійці — Soloveiko Songbirds. 12 масштабних солов’їв, що світяться, будуть розташовані у всьому місті. Кожен співочий птах буде оформлений з унікальним оперенням і супроводжуватиметься спеціальним звуковим пейзажем, який представлятиме різні регіони України. У сукупності Songbirds створять привабливу стежку, за якою публіка зможе стежити протягом двотижневого фестивалю.

Тисячами мішків з піском оточать пам’ятник Нельсону. Це нагадуватиме гостям конкурсу про захист пам’ятників в Україні від обстрілів окупантів. У структурі будуть екрани, на яких покажуть прем’єру нового короткометражного документального фільму про те, як жива музика та виступи тривали протягом минулого року.

11 травня у супроводі філармонічного оркестру ВВС переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала представить свій новий альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях.

Також в Ліверпулі пройде триденний ЛГБТКІ+ фестиваль та інші культурні ініціативи, основна місія яких — об’єднати гостей конкурсу з усіх куточки планети.

Відзначимо, що завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra, цього року пісенний конкурс проводять дві країни: Велика Британія та Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" представило порядок виступів усіх учасників конкурсу у півфіналах. Також ми розповідали, в яку суму обійдеться підготовка номера TVORCHI для "Євробачення-2023".