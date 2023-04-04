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Джамала представит новый альбом не только на "Евровидении-2023": где выступит певица

4 апреля 2023 16:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Джамала
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В день второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 11 мая, в сопровождении филармонического оркестра BBC певица Джамала представит свой новый альбом QIRIM, основанный на крымско-татарских народных песнях. Это будет мировая премьера пластинки. В преддверии вылета в английский Ливерпуль, где пройдет конкурс, артистка представит альбом в Украине.

Об этом Джамала сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Уже 5 мая Джамала выступит в Киеве. На сцене Национальной оперы она представит новый альбом QIRIM. Это 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крымского полуострова. Все произведения артистка тщательно собирала в течение десятилетий. Соавтором этого исследования стал сам народ Крыма — к работе над пластинкой присоединилось более 80 музыкантов.

"Несмотря на огонь и тьму, мы продолжаем бороться за свое. Именно поэтому мне так важно сыграть дебютный лайв с новым альбомом дома. Для своих. Ведь QIRIM — это о нашей истории, которую мы собираем по крохам, чтобы познать себя. Чтобы узнать культуру, что годами кровоточит. Новый альбом проводит по тропам украинского Крыма и рассказывает традиционные сюжеты, ранее неизвестные или забытые. Именно так я хочу, чтобы звучала Украина для мира", — написала Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения. Также мы рассказывали, что Джамала вспомнила, как соблюдала пост Рамадан в детстве.

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