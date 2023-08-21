Джамала приміряла стильне вбрання та розповіла, як війна змінила її відчуття жіночності

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала знялась у стильній фотосесії. У відвертому інтерв'ю артистка поділилася про своє життя під час війни.

Про це пише український Elle.

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Важко приховувати свою жіночність

Джамала переконана, речі можуть бути і є терапією. Ні для кого не секрет, що, коли щось дозволяєш собі купувати, це дійсно допомагає, і ти себе таким чином підтримуєш. Але зараз зірка відмовляє собі багато в чому, тому що "не на часі, ось переможемо, і тоді вона собі це дозволить". Артистка зізнался, що війна змінила її відчуття жіночності.

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

Співачка Джамала. Фото: elle.ua

"Дуже змінила. Зараз дуже страшно бути сексуальною. Коли ти стаєш перед дзеркалом і думаєш, чи допустимий цей топ або не закоротка спідниця. Це дуже важко — приховувати свою жіночність. Хоча у мене ніколи не було занадто відвертих концертних костюмів, але сексуальність була і є. Намагаюсь ховати її у своїх костюмах, але з цим, звісно, важко. Сподіваюсь, що у майбутньому все це вдасться надолужити. Всі ми розуміємо, що час не повернути і варто цінувати кожний момент свого життя", — сказала артистка.

Боротися зі стресом допомагають Джамалі рідні.

"Це мої діти, спілкування з ними. Ти накопичуєш злість, образу, але коли вони приходять і кажуть: "Я тебе люблю" — ти розумієш, для чого ти все робиш. Сон також дуже важливий. Зараз мені з ним складно через насичений графік, та і з дітьми маленькими багато не поспиш. Я би влаштовувала спеціальні тури для сну, щоб поспати", — говорить артистка.

Нагадаємо, пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

Раніше стало відомо, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.