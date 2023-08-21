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Джамала примерила стильный наряд и рассказала, как война изменила ее чувство женственности

21 августа 2023 19:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джамала примерила стильный наряд и рассказала, как война изменила ее чувство женственности
Певица Джамала. Фото: elle.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Джамала снялась в стильной фотосессии. В откровенном интервью артистка рассказала о своей жизни во время войны.

Об этом пишет украинский Elle.

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Трудно скрывать свою женственность

Джамала убеждена, что вещи могут быть и являются терапией. Потому что, когда что-то позволяешь себе покупать, это действительно помогает, ты себя таким образом поддерживаешь. Но сейчас звезда отказывает себе во многом, потому что "не своевременно, вот победим, и тогда она себе это позволит". Артистка признается, что война изменила ее чувство женственности.

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

 

Певица Джамала. Фото: elle.ua

"Очень изменила. Сейчас очень страшно быть сексуальной. Когда ты становишься перед зеркалом и думаешь, допустим этот топ или не слишком ли короткая юбка. Это очень трудно — скрывать свою женственность. Хотя у меня никогда не было слишком откровенных концертных костюмов, но сексуальность была и есть. Пытаюсь прятать ее в своих костюмах, но с этим, конечно, трудно. Надеюсь, что в будущем все это удастся наверстать. Все мы понимаем, что времени не вернуть и стоит ценить каждый момент своей жизни", — сказала артистка.

Бороться со стрессом помогают Джамали родные.

"Это мои дети, общение с ними. Ты накапливаешь злобу, обиду, но когда они приходят и говорят: "Я тебя люблю" — ты понимаешь, для чего ты все делаешь. Сон тоже очень важен. Сейчас у меня с ним сложно из-за насыщенного графика, да и с детьми маленькими много не поспишь. Я бы устраивала специальные туры для сна, чтобы поспать", говорит артистка.

Напомним, песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

Ранее стало известно, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле.

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