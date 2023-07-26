Джамала розповіла, що змусило її плакати під час райського відпочинку на Сицилії

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала вирушила на відпочинок до сонячної Сицилії. Зірка зізнається, подорож трапилася з нею випадково.

Подробицями артистка поділилася у своєму Instagram.

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За словами Джамали, вона завжди мріяла подивитися Сицилію. Зірка зізнається, що відчувала щось споріднене з цим місцем.

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Подружка забронювала готель і, соромно зізнатися, але вийшла з аеропорту, навіть не знаючи місто, в яке їду. Прокидаюсь у раю. Пташки співають, море кришталево чисте. І ці пурпурові камінці мене просто вражають, вони як з обкладинки альбому Qırım", — розповіла зірка.

Наступні три дні, говорить співачка, були як у сні. Вони з подругою відвідали мальовничі куточки, серед яких античний амфітеатр, де, зізнається Джамала, вона б залюбки співала свій новий альбом з симфонічним оркестром. Але відпочинок не був абсолютно безхмарним.

"Плачу, бо я розумію, що люди не так вже і далеко від нас в місці, яке насправді мені нагадує Крим, роблять прекрасні вистави, арт-фестивалі, використовують руїни для прекрасного, а водночас наш сусід, який роками вплутувався своїм паразитним корінням в наше життя, робить руїни з історичних місць в твоєму домі. Загадала бажання. Місцеві діти кричать "babbo" з наголосом на "а". А ви знали, що батько — це так само "Baba" кримськотатарською?" — поділилася артистка.

Нагадаємо, пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

Раніше стало відомо, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.