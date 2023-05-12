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Джамала розповіла, через що вона хвилювалась більш ніж на "Євробаченні"

12 травня 2023 17:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамала розповіла, через що вона хвилювалась більш ніж на "Євробаченні"
Співачка Джамала в Ліверпулі. Фото: Андрій Максимов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачка Джамала у супроводі філармонічного оркестру BBC презентувала свій новий альбом QIRIM в центрі англійського Ліверпуля, де проходить конкурс "Євробачення-2023". Артистка зізналась підписникам, що дуже хвилювалась.

У своїх соцмережах Джамала пояснила чому саме. 

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Подробиці 

Переможниця "Євробачення-2016" виступила на сцені фан-містечка Eurovision Village. В Ліверпулі відбулась офіційна світова прем’єра альбому QIRIM, над яким артистка працювала не один рік. На сцену Джамала вийшла у футуристичному вбранні. 

"Допоки Ліверпуль тонув у зливі, мене всередині накривало хвилювання, якого я не знала раніше. Потужніше, ніж 2016-го із "1944". Тоді була одна пісня, а вчора — 14. І от ти виходиш на сцену, перед очима — тисяч п’ятнадцять глядачів. Для багатьох із них тобі випаде нагода відкрити щось дуже особисте про твій дім і народ, адже кожна пісня з платівки — це щоденник, зітканий із туги й тривог, радості й любові", — поділилась з підписниками Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Про альбом QIRIM

У платівку увійшли 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість Кримського півострова. Усі твори артистка ретельно збирала протягом десятиліть.

"Я працювала над цим альбомом із Сергієм Круценком. Він помер цього січня. Він не зміг витримати болю, через який ми всі зараз проходимо. Всі українці. Пісня — це голос людей, які віддали своє життя у боротьбі за правду", — сказала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка згадала, як виступала на "Євробаченні". Також ми розповідали, що музичний проєкт "Українська пісня" оголосив шорт-лист фіналістів.

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