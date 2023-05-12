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Джамала рассказала, из-за чего она волновалась больше, чем на "Евровидении"

12 мая 2023 17:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамала рассказала, из-за чего она волновалась больше, чем на "Евровидении"
Певица Джамала в Ливерпуле. Фото: Андрей Максимов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Джамала в сопровождении филармонического оркестра BBC представила свой новый альбом QIRIM в центре английского Ливерпуля, где проходит конкурс "Евровидение-2023". Артистка призналась подписчикам, что очень волновалась.

В своих соцсетях Джамала объяснила почему.

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Подробности

Победительница "Евровидения-2016" выступила на сцене фан-городка Eurovision Village. В Ливерпуле прошла официальная мировая премьера альбома QIRIM, над которым артистка работала не один год. На сцену Джамала вышла в футуристическом наряде.

"Пока Ливерпуль тонул в ливне, меня внутри накрывало волнение, которого я не знала раньше. Мощнее, чем в 2016-м с "1944". Тогда была одна песня, а вчера — 14. И вот ты выходишь на сцену, перед глазами — тысяч пятнадцать зрителей. Для многих из них тебе представится возможность открыть что-то очень личное о твоем доме и народе, ведь каждая песня из пластинки — это дневник, сотканный из тоски и тревог, радости и любви", — поделилась с подписчиками Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Об альбоме QIRIM

В пластинку вошли 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крымского полуострова. Все произведения артистка тщательно собирала в течение десятилетий.

"Я работала над этим альбомом с Сергеем Круценко. Он умер в январе. Он не смог выдержать боли, из-за которой мы все сейчас проходим. Все украинцы. Песня — это голос людей, отдавших свою жизнь в борьбе за правду", — сказала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка вспомнила, как выступала на "Евровидении". Также мы рассказывали, что музыкальный проект "Українська пісня" объявил шорт-лист финалистов.

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