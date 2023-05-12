Проєкт "Українська пісня" оголосив шорт-лист фіналістів

Зіркові гості фестивалю "Українська пісня". Фото: Instagram/ukrsongproject

Фестиваль "Українська пісня/Ukrainian Song Project" оголосив шорт-лист фіналістів. Окрім молодих музикантів на сцену у Львові вийдуть і зірки українського шоу-бізнесу, серед яких представники від України на конкурсу "Євробачення-2023", гурт TVORCHI.

Новини.LIVE розкаже детальніше про фестиваль.

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Хто став фіналістом

Цьогоріч на конкурс учасники подали 170 заявок на участь, з яких журі обрали короткий список переможців. Усього в шорт-листі сім учасників.

ОKS — заявив про себе у 16 років на популярному шоу "Голос країни" 2020-го. Музикант став супер фіналістом 10 сезону та потрапив у топові підбірки найкращих виступів із піснею Lovely американської співачки Біллі Айліш.

Polina Dashkova — молода співачка з закарпатським корінням, яка з’явилась в українському шоу-бізнесі під час повномасштабної війни.

YAGODA — співачка Лілія Верес зарекомендувала себе, як романтична та лірична виконавиця. Карʼєру розпочала 2018 року.

T.HUTSULS — новий музичний проєкт масштабного культурологічного руху Hutsul Planet. Сучасний саунд у поєднанні з унікальними звуками гуцульських народних інструментів — цимбалів, трембіти, дримби, сопілки, флояри, дуди.

7TEEN'S — франківський молодіжний гурт, фіналісти телепроєкту "Співають всі". Виконали TikTok хіт AUMG.

YOGEN — новий музичний проєкт на арені українського шоу-бізнесу. Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Був солістом мюзиклу "Бродвей" (Південна Корея). Ексучасник бойз-бенду LUCKY4. Амбасадор багатьох українських брендів.

ZELENOOKA — молода співачка та авторка власних пісень. Справжнє ім’я Анастасія Мацуцька.

Також "Українська пісня/ Ukrainian Song Project 2023" спільно з порталом МУЗВАР оголошує про пошук восьмого учасника фіналу. Для участі треба заповнити форму на сайті у розділі "Стань ДЖОКЕРОМ". Результати будуть оголошені 20 травня.

Коли пройде фестиваль

"Українська пісня/Ukrainian Song Project" пройде 17 червня у Львові. На сцену, крім конкурсантів, вийдуть TVORCHI, ALEKSEEV, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Арсен Мірзоян та інші зірки.

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