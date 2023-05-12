"Цей день 16 років тому": Сердючка згадала, як виступала на "Євробаченні"

Вєрка Сердючка з бендом. Фото: Instagram/v_serduchka

Вже завтра, 13 травня, Вєрка Сердючка разом з мамою та бендом виступить у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який проходить в англійському Ліверпулі. І поки підготовка до прямого етеру триває повним ходом, композитор, співак та творець народної улюблениці Андрій Данилко згадав про інший перформанс.

Відповідну публікацію він зробив у своїх Instastories.

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Річниця виступу

Рівно 16 років тому, 12 травня 2007 року, Вєрка Сердючка виступила у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2007" в столиці Фінляндії, Гельсінкі. Тоді вона виконала композицію Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце, поступившись представниці з Сербії.

Андрій Данилко згадує виступ на конкурсі "Євробачення-2007". Фото: Instastories/v_serduchka

Тоді через пісню в Росії розгорівся скандал. Місцеві шанувальники конкурсу звинуватили Данилка, що той замість фрази вигаданою мовою Lasha Tumbai англомовне заспівав Russia Goodbye. Після початку повномасштабної війни співак офіційно змінив назву пісню на "Раша гудбай" і поставив крапку в цій історії, через яку його скасували у РФ одразу після "Євробачення-2007".

Виступ Сердючки входить до ТОП-16 найпопулярніших відео на YouTube-каналі "Євробачення". У перформанса відомої українки вже понад 45 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Данилко. Також ми розповідали, що Андрій Данилко не зміг вилетіти у США на свої концерти.