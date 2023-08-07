Джамала розповіла, як не стала в СРСР жовтенятом та показала архівне фото

Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала розповіла підписникам про навчання в радянській школі. Співачка показала архівне фото та написала мотивуючий пост щодо майбутнього українських дітей.

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах артистки.

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Спогади Джамали

39-річна співачка розповіла, що коли навчалась у школі, в них була запланована фотосесія з радянською атрибутикою. Артистка мала стати жовтенятом. Так у СРСР називали учнів 7-9 років, а вже потім вони ставали піонерами. Втім, Джамалі вдалося уникнути цього.

"Але за декілька днів все, бац, і скасували. Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся — підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" — не будь", — зауважила співачка та опублікувала архівне фото.

Джамала наголосила, що хоче, аби українці так само починали з себе сьогодні та будували майбутнє наших дітей. Також артистка висловила бажання, аби люди не пристосовувались до війни.

"Ми цю війну не заслуговуємо, ми її не починали, а ще більше ми не маємо пристосовуватись до неї, звикати жити з нею. Дуже хочу, щоб ми зібрали кошти для нових людей, наших дітей, які будуть будувати нашу країну. Зараз у дітей канікули, але вже за декілька тижнів вони повернуться на навчання. Але така можливість буде далеко не у всіх українських дітей. Бо багато шкіл зруйнувала Росія, а в інших немає надійного укриття", — зазначила Джамала.

Цією публікацією співачка доєдналась до флешмобу #повернидітейдошколи та закликала підтримати збір коштів на укриття для Миколаївського ліцею №55. Мета — відновити доступ до офлайн-навчання для 1176 дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, заради чого розлучились батьки Джамали. Також ми розповідали, що через потужні лісові пожежі Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів.