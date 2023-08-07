Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джамала розповіла, як не стала в СРСР жовтенятом та показала архівне фото arrow

Джамала розповіла, як не стала в СРСР жовтенятом та показала архівне фото

7 серпня 2023 10:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамала розповіла, як не стала в СРСР жовтенятом та показала архівне фото
Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала розповіла підписникам про навчання в радянській школі. Співачка показала архівне фото та написала мотивуючий пост щодо майбутнього українських дітей.

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах артистки.

Читайте також:

Спогади Джамали

39-річна співачка розповіла, що коли навчалась у школі, в них була запланована фотосесія з радянською атрибутикою. Артистка мала стати жовтенятом. Так у СРСР називали учнів 7-9 років, а вже потім вони ставали піонерами. Втім, Джамалі вдалося уникнути цього.

"Але за декілька днів все, бац, і скасували. Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся — підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" — не будь", — зауважила співачка та опублікувала архівне фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Джамала наголосила, що хоче, аби українці так само починали з себе сьогодні та будували майбутнє наших дітей. Також артистка висловила бажання, аби люди не пристосовувались до війни.

"Ми цю війну не заслуговуємо, ми її не починали, а ще більше ми не маємо пристосовуватись до неї, звикати жити з нею. Дуже хочу, щоб ми зібрали кошти для нових людей, наших дітей, які будуть будувати нашу країну. Зараз у дітей канікули, але вже за декілька тижнів вони повернуться на навчання. Але така можливість буде далеко не у всіх українських дітей. Бо багато шкіл зруйнувала Росія, а в інших немає надійного укриття", — зазначила Джамала.

Цією публікацією співачка доєдналась до флешмобу #повернидітейдошколи та закликала підтримати збір коштів на укриття для Миколаївського ліцею №55. Мета — відновити доступ до офлайн-навчання для 1176 дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, заради чого розлучились батьки Джамали. Також ми розповідали, що через потужні лісові пожежі Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз