Джамала рассказала, как не стала в СССР октябренком и показала архивное фото

Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала рассказала подписчикам об обучении в советской школе. Певица показала архивное фото и написала мотивирующий пост по поводу будущего украинских детей.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях артистки.

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39-летняя певица рассказала, что, когда училась в школе, у них была запланирована фотосессия с советской атрибутикой. Артистка должна была стать октябренком. Так в СССР называли учащихся 7-9 лет, а уже потом они становились пионерами. Впрочем, Джамале удалось избежать этого.

"Но за несколько дней все, бац, и отменили. Помню, что мне очень хотелось изменить прическу, поэтому я подстригла себя сама. Так что, если ты хочешь перемен, начни с себя! Не хочешь длинные волосы — подстригись. Не хочешь быть "октябренком" — не будь", — отметила певица и опубликовала архивное фото.

Джамала подчеркнула, что хочет, чтобы украинцы тоже начинали с себя сегодня и строили будущее наших детей. Также артистка выразила желание, чтобы люди не приспосабливались к войне.

"Мы этой войны не заслуживаем, мы ее не начинали, а еще больше мы не должны приспосабливаться к ней, привыкать жить с ней. Очень хочу, чтобы мы собрали средства для новых людей, наших детей, которые будут строить нашу страну. Сейчас у детей каникулы, но уже через несколько недель они вернутся на обучение. Но такая возможность будет далеко не у всех украинских детей. Потому что многие школы разрушила Россия, а у других нет надежного укрытия", — отметила Джамала.

Этой публикацией певица присоединилась к флешмобу #поверните детейдошколы и призвала поддержать сбор средств на укрытие для Николаевского лицея №55. Цель — восстановить доступ к офлайн-обучению для 1176 детей.

Напомним, ранее мы писали, ради чего развелись родители Джамалы. Также мы рассказывали, что из-за мощных лесных пожаров Джамали пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов.