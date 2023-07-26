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Джамала рассказала, что заставило ее плакать во время райского отдыха на Сицилии

26 июля 2023 16:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джамала рассказала, что заставило ее плакать во время райского отдыха на Сицилии
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Джамала отправилась на отдых в солнечную Сицилию. Звезда признается, путешествие оказалось случайным.

Подробностями артистка поделилась в своем Instagram.

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По словам Джамалы, она всегда мечтала посмотреть Сицилию. Звезда признается, что чувствовала нечто близкое с этим местом.

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Подружка забронировала гостиницу и, стыдно признаться, но вышла из аэропорта, даже не зная город, в который еду. Просыпаюсь в раю. Птицы поют, море кристально чистое. И эти пурпурные камни меня просто поражают, они как с обложки альбома Qırım", — рассказала звезда.

Следующие три дня, говорит певица, были как во сне. Они с подругой посетили живописные уголки, среди которых античный амфитеатр, где, признается Джамала, она охотно пела бы свой новый альбом с симфоническим оркестром. Но отдых не был абсолютно безоблачным.

"Плачу, потому что я понимаю, что люди не так уж и далеко от нас в месте, которое на самом деле мне напоминает Крым, делают прекрасные представления, арт-фестивали, используют руины для прекрасного, а вместе с тем наш сосед, который годами ввязывался своими паразитными корнями в нашу жизнь, делает руины из исторических мест в твоем доме. Загадала желание. Местные дети кричат "babbo" с ударением на "а". А вы знали, что отец — это так же "Baba" на крымскотатарском?" — поделилась артистка.

Напомним, песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

Ранее стало известно, что Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле.

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