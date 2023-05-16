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Джамала та Пивоваров натякнули, що стануть тренерами в шоу "Голос країни"

16 травня 2023 13:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамала та Пивоваров натякнули, що стануть тренерами в шоу "Голос країни"
Джамала та Артем Пивоваров. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Творці української версії популярного телевізійного формату The Voice оголосили ім’я першого зіркового тренера 13-го сезону шоу "Голос країни". Незабаром в кріслі з'явиться фронтвумен гурту The Hardkiss, співведуча конкурсу "Євробачення-2023", співачка Юлія Саніна. На участь в шоу натякнули й інші артисти. 

Про це повідомляє портал МУЗВАР. 

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Подробиці 

В етері однієї з радіостанцій на участь в проєкті натякнув співак та композитор Артем Пивоваров. На запитання, чи буде він тренером "Голосу країни", артист не зміг конкретно відповісти та почав віджартовуватися, а потім заявив: "Чекайте мене в кріслі "Голосу".  

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 прокоментувала публікацію Юлії Саніної. Джамала натякнула, що також займе одне з тренерських крісел на шоу. 

Коментар співачки Джамали. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

"Та чи правда це? Можливо усі ці "зливи" — просто підігрів інтересу? Адже до кінця прийому заявок учасників залишилось два тижні", — зауважили в МУЗВАР. 

Напередодні продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запевнив, що склад тренерів буде на 90% абсолютно новий та неочікуваний для глядачів. Також ми розповідали, що підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.

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