Джамала та Пивоваров натякнули, що стануть тренерами в шоу "Голос країни"

Джамала та Артем Пивоваров. Фото: колаж Новини.LIVE

Творці української версії популярного телевізійного формату The Voice оголосили ім’я першого зіркового тренера 13-го сезону шоу "Голос країни". Незабаром в кріслі з'явиться фронтвумен гурту The Hardkiss, співведуча конкурсу "Євробачення-2023", співачка Юлія Саніна. На участь в шоу натякнули й інші артисти.

Про це повідомляє портал МУЗВАР.

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В етері однієї з радіостанцій на участь в проєкті натякнув співак та композитор Артем Пивоваров. На запитання, чи буде він тренером "Голосу країни", артист не зміг конкретно відповісти та почав віджартовуватися, а потім заявив: "Чекайте мене в кріслі "Голосу".

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 прокоментувала публікацію Юлії Саніної. Джамала натякнула, що також займе одне з тренерських крісел на шоу.

Коментар співачки Джамали. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

"Та чи правда це? Можливо усі ці "зливи" — просто підігрів інтересу? Адже до кінця прийому заявок учасників залишилось два тижні", — зауважили в МУЗВАР.

Напередодні продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запевнив, що склад тренерів буде на 90% абсолютно новий та неочікуваний для глядачів. Також ми розповідали, що підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.