Підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл

Фрагмент з нового кліпу співака ENLEO. Фото: менеджмент артиста

Учасник 11-го сезону талант-шоу "Голос країни", Нікіта Леонтьєв, яким опікувалася тренерка Надя Дорофеєва, зараз підкорює сцену під псевдонімом ENLEO.

На своєму YouTube-каналі співак опублікував кліп на дебютний сингл "чорнеморе".

Читайте також:

Про нову пісню

Пісню написали Enleo, Сергій Ранов та Євген Тріплов. Фінальний мікс зведено відомим американським звукорежисером Ендрю Маурі, який працював з такими світовими зірками як Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo. Режисерами роботи виступили друзі ENLEO — Марі Погребинська та Павло Закревський, які працювали над попередніми кліпами.

Робота "чорнеморе" символічна. Вона розповідає про мрії мільйонів українців у перемогу.

"А якщо напевно, не прокинусь завтра? Чи зіграють хвилі мої пісні?". Так я починаю свою першу авторську пісню. Мені уявляється день, коли закінчиться війна, і перше, що я зроблю — я поїду додому, у свій Маріуполь, до моря, мого рідного моря. Перший мій авторський трек втілює мрію і має мотиваційний сенс — босі ноги на піску, і він буде наш, звісно це я про Крим, про дім, який у нас відібрали. Я хочу, щоб моя пісня звучала на березі Чорного моря", — прокоментував прем’єру ENLEO.

Молодий музикант із Маріуполя співпрацює з музичним лейблом Papa Music, який зараз на слуху в багатьох через скандальне розставання з Wellboy. Також ми розповідали, що Настя Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу.