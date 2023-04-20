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Підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл

20 квітня 2023 18:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл
Фрагмент з нового кліпу співака ENLEO. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасник 11-го сезону талант-шоу "Голос країни", Нікіта Леонтьєв, яким опікувалася тренерка Надя Дорофеєва, зараз підкорює сцену під псевдонімом ENLEO. 

На своєму YouTube-каналі співак опублікував кліп на дебютний сингл "чорнеморе".

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Про нову пісню

Пісню написали Enleo, Сергій Ранов та Євген Тріплов. Фінальний мікс зведено відомим американським звукорежисером Ендрю Маурі, який працював з такими світовими зірками як Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo. Режисерами роботи виступили друзі ENLEO Марі Погребинська та Павло Закревський, які працювали над попередніми кліпами.

Робота "чорнеморе" символічна. Вона розповідає про мрії мільйонів українців у перемогу. 

"А якщо напевно, не прокинусь завтра? Чи зіграють хвилі мої пісні?". Так я починаю свою першу авторську пісню. Мені уявляється день, коли закінчиться війна, і перше, що я зроблю — я поїду додому, у свій Маріуполь, до моря, мого рідного моря. Перший мій авторський трек втілює мрію і має мотиваційний сенс — босі ноги на піску, і він буде наш, звісно це я про Крим, про дім, який у нас відібрали. Я хочу, щоб моя пісня звучала на березі Чорного моря", — прокоментував прем’єру ENLEO.

Молодий музикант із Маріуполя співпрацює з музичним лейблом Papa Music, який зараз на слуху в багатьох через скандальне розставання з Wellboy. Також ми розповідали, що Настя Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу.

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