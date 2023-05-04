Хто стане тренерами "Голосу країни-13" та як податися на кастинг вокального шоу

Тренерські крісла проєкту "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

На початку весни шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон. У соцмережах відбувся й прямий ефір від команди проєкту, яка розповіла про критерії відбору, яких учасників очікують побачити, хто з зірок стане тренерами та скільки триватиме кастинг на участь у вокальному проєкті.

Про це повідомляється на сайті телеканалу "1+1".

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Кастинг триватиме до 31 травня цього року. Взяти участь в ньому можуть українці віком від 16 років.

"Ми шукаємо талановитих українців, які мають гарні вокальні дані, але не менш важливе те, що ви співаєте. Це мають бути пісні про те, що вас хвилює, що відчуваєте. Ви співаєте таку музику, яка близька вам і водночас цікава та здатна підтримати всіх інших людей, які вас почують. Цього сезону ми прагнемо об'єднати українців, які зараз знаходяться як в Україні, так і за кордоном, і дати відчути, що ми всі разом, ми продовжуємо жити, продовжуємо співати", — зазначила кастинг-директор "Голосу країни" Катерина Шишкіна.

Хто буде тренерами "Голосу країни-13"

Наразі творча група не розкриває імена тренерського складу нового сезону вокального шоу. Втім, продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запевнив, що це буде на 90% абсолютно новий та неочікуваний склад тренерів. "Це будуть актуальні люди нашого часу", — заявив він.

Які пісні підходять для кастингу

Співати можна українські пісні, інтернаціональні, але не російських виконавців. Головне, запевняють творці шоу — дати композиції неочікуване звучання. Саме тому учасникам кастингу рекомендують звертати увагу на кавери популярних хітів.

Також в цьому сезоні, вперше в історії проєкту, українці зможуть заспівати свої авторські композиції, як на кастингу, так і на "Сліпих прослуховуваннях".

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк зробив камінгаут. Також ми розповідали, що підопічний Дорофєєвої в шоу "Голос країни" під новим псевдонімом ENLEO випустив дебютний сингл.