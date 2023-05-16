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Джамала и Пивоваров намекнули, что станут тренерами в шоу "Голос країни"

16 мая 2023 13:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамала и Пивоваров намекнули, что станут тренерами в шоу "Голос країни"
Джамала та Артем Пивоваров. Фото: колkаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Создатели украинской версии популярного телевизионного формата The Voice объявили имя первого звездного тренера 13-го сезона шоу "Голос країни". В скором времени в кресле появится фронтвумен группы The Hardkiss, соведущая конкурса "Евровидение-2023", певица Юлия Санина. На участие в шоу намекнули и другие артисты.

Об этом сообщает портал МУЗВАР.

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Подробности

В эфире одной из радиостанций на участие в проекте намекнул певец и композитор Артем Пивоваров. На вопрос, будет ли он тренером "Голосу країни", артист не смог конкретно ответить и начал отшучиваться, а затем заявил: "Ждите меня в кресле "Голоса".

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" прокомментировала публикацию Юлии Саниной. Джамала намекнула, что также займет одно из тренерских кресел на шоу.

Комментарий певицы Джамалы. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

"Так правда ли это? Возможно все эти "сливы" — просто подогрев интереса? Ведь до конца приема заявок участников осталось две недели" отметили в МУЗВАР.

Накануне продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заверил, что состав тренеров будет на 90% совершенно новый и неожиданный для зрителей. Также мы рассказывали, что подопечный Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл.

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