Джамала з чоловіком відвідала велике кримськотатарське весілля: фото

Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала разом з чоловіком, бізнесменом Сеїт-Бекір Сулеймановим відвідали весілля журналістки Гульсум Халілової та Руслана Сабрієва. На урочисту церемонію завітали й інші відомі представники кримськотатарського народу.

Відповідні фото та відео з’явилися в Instagram Джамали.

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Для урочистої церемонії Джамала обрала довгу червону сукню, золоту сумочку-кулю та срібні платинові туфлі. Судячи з відмітки в соцмережі, співачка придбала це в одному з міжнародних мультибрендових інтернет-магазинів.

Співачка Джамала з чоловіком та молодятами. Фото: Instagram/jamalajaaa

На фото, окрім молодят, Джамала позувала з 79-річним провідником кримськотатарського національного руху, правозахисником Мустафою Джемілєвим; співзасновницею ГО "КримSOS" Тамілою Ташевою та шефредакторкою видання Українська правда Севгіль Мусаєвою.

Співачка Джамала з чоловіком та Мустафою Джемілєвим. Фото: Instagram/jamalajaaa

Підписники Джамали залишили чимало компліментів в коментарях та зазначили, зокрема, її стиль.

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Неймовірна! Дуже личить червоний! Королева наших сердець

Так рада бачити поруч з вами Мустафу Джемілєва! Наша потужна славетна спадщина кримськотатарського та українського дисидентства.

Про наречену

У твіттері Гульсум Халілової 445 тисяч постійних читачів. Щомісяця її відео та новини переглядають від 20 до 30 мільйонів осіб. В жовтні минулого року її затримали в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії. Як з’ясувалося, Росія подала сфальсифікований запит до Інтерполу. Халілову протримали 17 годин за запитом РФ і згодом відпустили.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Джамала ледь не стала в СРСР жовтенятом. Також ми розповідали, що Джамалу захейтили за власну версію гімну України на Game4Ukraine у Лондоні.