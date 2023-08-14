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Джамала з чоловіком відвідала велике кримськотатарське весілля: фото

14 серпня 2023 11:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамала з чоловіком відвідала велике кримськотатарське весілля: фото
Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала разом з чоловіком, бізнесменом Сеїт-Бекір Сулеймановим відвідали весілля журналістки Гульсум Халілової та Руслана Сабрієва. На урочисту церемонію завітали й інші відомі представники кримськотатарського народу.

Відповідні фото та відео з’явилися в Instagram Джамали. 

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Для урочистої церемонії Джамала обрала довгу червону сукню, золоту сумочку-кулю та срібні платинові туфлі. Судячи з відмітки в соцмережі, співачка придбала це в одному з міжнародних мультибрендових інтернет-магазинів.

Співачка Джамала з чоловіком та молодятами. Фото: Instagram/jamalajaaa

На фото, окрім молодят, Джамала позувала з 79-річним провідником кримськотатарського національного руху, правозахисником Мустафою Джемілєвим; співзасновницею ГО "КримSOS" Тамілою Ташевою та шефредакторкою видання Українська правда Севгіль Мусаєвою. 

Співачка Джамала з чоловіком та Мустафою Джемілєвим. Фото: Instagram/jamalajaaa

Підписники Джамали залишили чимало компліментів в коментарях та зазначили, зокрема, її стиль. 

  • Яка ж Ви красуня 
  • Неймовірна! Дуже личить червоний! Королева наших сердець
  • Так рада бачити поруч з вами Мустафу Джемілєва! Наша потужна славетна спадщина кримськотатарського та українського дисидентства.

Про наречену

У твіттері Гульсум Халілової 445 тисяч постійних читачів. Щомісяця її відео та новини переглядають від 20 до 30 мільйонів осіб. В жовтні минулого року її затримали в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії. Як з’ясувалося, Росія подала сфальсифікований запит до Інтерполу. Халілову протримали 17 годин за запитом РФ і згодом відпустили. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Джамала ледь не стала в СРСР жовтенятом. Також ми розповідали, що Джамалу захейтили за власну версію гімну України на Game4Ukraine у Лондоні.

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