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Джамала с мужем посетила большую крымско-татарскую свадьбу: фото

14 августа 2023 11:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамала с мужем посетила большую крымско-татарскую свадьбу: фото
Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала вместе с мужем, бизнесменом Сеит-Бекир Сулеймановым посетили свадьбу журналистки Гульсум Халиловой и Руслана Сабриева. Торжественную церемонию посетили и другие известные представители крымско-татарского народа.

Соответствующие фото и видео появились в Instagram Джамалы.

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Подробности свадьбы

Для торжественной церемонии Джамала выбрала длинное красное платье, золотую сумочку-шар и серебряные платиновые туфли. Судя по отметке в соцсети, певица приобрела это в одном из международных мультибрендовых интернет-магазинов.

Певица Джамала с мужем и молодоженами. Фото: Instagram/jamalajaaa

На фото, кроме молодоженов, Джамала позировала с 79-летним проводником крымско-татарского национального движения, правозащитником Мустафой Джемилевым; соучредителем ОО "КрымSOS" Тамилой Ташевой и шеф-редактором издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой.

Певица Джамала с мужем и Мустафой Джемилевым. Фото: Instagram/jamalajaaa

Подписчики Джамалы оставили немало комплиментов в комментариях и отметили, в частности, ее стиль.

  • Какая же Вы красавица
  • Невероятная! Очень подходит красный! Королева наших сердец
  • Так рада видеть рядом с вами Мустафу Джемилева! Наше мощное славное наследие крымско-татарского и украинского диссидентства.

О невесте

В твиттере Гульсум Халиловой 445 тысяч постоянных читателей. Ежемесячно ее видео и новости просматривают от 20 до 30 миллионов человек. В октябре прошлого года ее задержали в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии. Как выяснилось, Россия подала сфальсифицированный запрос в Интерпол. Халилову продержали 17 часов по запросу РФ и впоследствии отпустили.

Напомним, ранее мы писали, как Джамала едва не стала в СССР октябренком. Также мы рассказывали, что Джамалу захейтили за собственную версию гимна Украины на Game4Ukraine в Лондоне.

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