Джамала с мужем посетила большую крымско-татарскую свадьбу: фото
Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала вместе с мужем, бизнесменом Сеит-Бекир Сулеймановым посетили свадьбу журналистки Гульсум Халиловой и Руслана Сабриева. Торжественную церемонию посетили и другие известные представители крымско-татарского народа.
Соответствующие фото и видео появились в Instagram Джамалы.
Подробности свадьбы
Для торжественной церемонии Джамала выбрала длинное красное платье, золотую сумочку-шар и серебряные платиновые туфли. Судя по отметке в соцсети, певица приобрела это в одном из международных мультибрендовых интернет-магазинов.
На фото, кроме молодоженов, Джамала позировала с 79-летним проводником крымско-татарского национального движения, правозащитником Мустафой Джемилевым; соучредителем ОО "КрымSOS" Тамилой Ташевой и шеф-редактором издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой.
Подписчики Джамалы оставили немало комплиментов в комментариях и отметили, в частности, ее стиль.
- Какая же Вы красавица
- Невероятная! Очень подходит красный! Королева наших сердец
- Так рада видеть рядом с вами Мустафу Джемилева! Наше мощное славное наследие крымско-татарского и украинского диссидентства.
О невесте
В твиттере Гульсум Халиловой 445 тысяч постоянных читателей. Ежемесячно ее видео и новости просматривают от 20 до 30 миллионов человек. В октябре прошлого года ее задержали в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии. Как выяснилось, Россия подала сфальсифицированный запрос в Интерпол. Халилову продержали 17 часов по запросу РФ и впоследствии отпустили.
Напомним, ранее мы писали, как Джамала едва не стала в СССР октябренком. Также мы рассказывали, что Джамалу захейтили за собственную версию гимна Украины на Game4Ukraine в Лондоне.