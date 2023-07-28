Джамала призналась, ради чего развелись ее родители

Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Несколько месяцев назад победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала представила свой новый альбом QIRIM. Композиция Ekı Çeşme — из ее родной крымской деревни Кучук-Озеня, в которой поется, что мы все неидеальны, и идет сравнение с фруктами. Вспоминая родные места, Джамала рассказала трогательную историю, на что пришлось пойти ее родителям, чтобы семья вернулась домой.

Соответствующая публикация появилась в Instagram артистки.

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О родителях Джамалы

Джамала рассказала, что во время первой попытки бабушки и дедушки где-то в 1970-х вернуться в Крым, их вновь депортировали с вокзала. Лишь с третьей попытки им это удалось. Экзамены судьбы пережили и отец и мама певицы.

"Сначала мы поселились в Мелитополе. Маме с отцом пришлось развестись, чтобы нигде не числилась фамилия Джамаладинов. А дальше моя мама под грифом "Секретно" устроилась работать в музыкальной школе, и начала поиск дома на продажу. В то время не продавали дома крымским татарам. Нас с сестрой пришлось оставить на некоторое время с бабушкой, дедушкой и папой, с папой они встречались на выходных в парке Малориченского (так переводится название села) куда отец приезжал ночью, чтобы никто не видел. Когда мама заполняла бланк о семейном состоянии. потеряла сознание, потому что должна была поставить прочерк в графе "муж и дети", — призналась Джамала.

Джамала с родителями и сестрой. Фото: Google

Мама Сусаны (настоящее имя Джамалы) сняла комнату в сарае дома, который семья смогла приобрести через полтора года. Впрочем, и здесь семья столкнулась с ненавистью от россиян.

"Когда уже купили и хозяйка дома узнала, что фактически продала дом крымским татарам, кричала и проклинала, потому что ее родителей привезли в Крым из Сибири и у них был негласный приказ не продавать дома крымским татарам, потому что уже тогда ходили сплетни о массовом возвращении. Почти в тот же день отец снес сарай и начал строить дом. Посадил гранат, инжир, хурму и черешню", — подытожила Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что из-за сильных лесных пожаров Джамале пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов. Также мы рассказывали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.