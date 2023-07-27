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Джамале пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов: причина

27 июля 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джамале пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов: причина
Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала впервые побывала на итальянском острове Сицилия. Впрочем, эту поездку певица запомнит долго. Из-за серьезных лесных пожаров артистка не смогла покинуть регион и ночевала в аэропорту.

Соответствующие сториз появились в Instagram Сусаны (настоящее имя певицы).

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39-летняя певица не смогла вылететь из острова. Джамала приехала в город Катания, надеясь отправиться в Варшаву. Но ее рейс перенесли в другой аэропорт, в который артистка никак не успевала доехать. Тогда Джамала уехала в город Палермо.

Пожар в Италии. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Впрочем, в сицилийском городе не было свободных номеров в отелях. Из-за пожаров все рейсы отменены, а в терминале, по словам Джамалы, куча людей и хаос. Звезде ничего не оставалось, как постелить куртку на пол и так проспать до утра, пока ее не разбудили пассажиры аэропорта.

"Сочувствую всем в Сицилии в связи с пожарами. Постоянно думала о том, сколько людей, животных, растений пострадали. Просто ужас", — написала артистка.

Певица Джамала в аэропорту. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

В конце концов, Джамали удалось вылететь с острова. В столицу Польши артистка добиралась через немецкий Мюнхен.

Напомним, ранее мы писали, что именно Джамале напомнил родной Крым во время отдыха на Сицилии. Также мы рассказывали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

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