Менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні"

Гурт TVORCHI на конкурсу "Євробачення-2023". Фото: Reuters

Після торішньої перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення", Україні знову пророкували високе місце на музичному фестивалі. Хоча зазвичай, після тріумфів на конкурсі, наші артисті займали низькі позиції. Цю традицію перервав гурт TVORCHI. Менеджмент хлопців прокоментував бали для України на "Євробаченні-2023".

Це в інтерв’ю виданню Obozrevatel розповіла Юлія Могилюк.

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Бали для України

Музиканти виступили на сцені в арені англійського міста Ліверпуль з піснею Heart of Steel. TVORCHI посіли шосте місце. Цьогоріч члени національних журі були не надто щедрими на оцінки для українських учасників. Найвищі 12 балів Україна отримала лише від Чехії. Усього від суддів TVORCHI отримали 54 бали та посіли 15 місце.

"Під час голосування жюрі відверто було відчуття, що деякі країни спеціально занижують нам бали, щоб точно перестрахуватися, що ми знову не виграємо. Польща нам відплатила по повній за минулий рік, не давши жодного балу, так що тепер у нас з ними 1:1. Але ми не ображаємось. Головне, щоб вони, як і інші, нам допомагали здобути нашу головну перемогу", — прокоментувала роботу суддів Могилюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Боднарчук розповів, як співачка Руслана Лижичко стала рейдеркою на "Євробаченні-2017". Також ми писали, що представниця Польщі на "Євробаченні" відреагувала на чутки про її брата та росіян.